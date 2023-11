To był największy hit podczas prezentacji wiosennej ramówki stacji TVN! Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, którzy promują nowy reality show "Iron Majdan" (premiera 5 marca), dali minikoncert! Małgosia zaśpiewała, a Radek zagrał na gitarze. Bez wątpienia zaskoczyli wszystkich! Nie tylko samym pomysłem, ale również brawurowym wykonaniem piosenki. Choć pokaz umiejętności muzycznych Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana wzbudził spory aplauz, to komentarz Małgosi już po występie może Was zdziwić!

Reklama

Zobacz też: Mamy zwiastun IRON MAJDAN! Wrestling, gaszenie pożaru, wspinaczka! Co przeżyli Rozenek i Majdan?

Małgorzata Rozenek w mistrzowski sposób skomentowała swój wokal! Obejrzyjcie do końca nasze wideo!

Polecamy: Kożuchowska, Mołek, Ostaszewska... Zobaczcie stylizacje gwiazd na ramówce TVN!

Małgorzata Rozenek dała czadu na scenie!

ONS

Reklama

Na scenie partnerował jej mąż Radosław Majdan.