"You Can Dance": Brat Małgorzaty Rozenek zasiądzie w fotelu jurora, czy się sprawdzi? Michał Piróg ocenia go jednoznacznie 

Misha Kostrzewski zasiądzie w jury "You Can Dance. Nowa generacja". Jak ten wybór komentuje Michał Piróg?

Jesienią na antenie TVP pojawi się program „You Can Dance. Nowa generacja”! Wcześniej show emitowała stacja TVN. Teraz, po 10 latach, w zmienionej formule pokaże go Telewizja Polska. Tym razem rywalizować w nim będą młodzi tancerze w wieku od 8 do 13 lat. Plotkuje się, że w jury ma zasiąść Agustin Egurrola. Drugi jurorski fotel ma zająć brat Małgorzaty Rozenek-Majdan, były tancerz baletowy Misha Kostrzewski. Czy to dobry wybór?

Głos w tej sprawie zabrał Michał Piróg, który przez wiele lat jako juror oceniał w TVN zmagania młodych tancerzy. Co powiedział w rozmowie z "Party"?

Kim jest Misha Kostrzewski, brat Małgorzaty Rozenek-Majdan?

Do tej pory Misha Kostrzewski był znany głównie fankom swojej młodszej siostry Małgorzaty Rozenek-Majdan. Powód? Gwiazda kilkakrotnie pokazała go w swoich mediach społecznościowych. Ostatnio - przy okazji jego niedawnej wizyty w Polsce. Kilka lat wcześniej razem gościli też w "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiadali o swojej przygodzie z baletem. Nie bez kozery! Małgorzata ukończyła wprawdzie szkołę baletową, ale to jej brat związał swoją przyszłość z tańcem. I to z sukcesami! 47-letni Misha Kostrzewski jest profesjonalnym tancerzem. Przez 10 lat był solistą Les Ballets de Monte-Carlo, a teraz zajmuje się choreografią w operze w Lyonie. Ma też doświadczenie w pracy z dziećmi – we Francji, gdzie mieszka, uczył tańca najmłodszych.

Jak Mishę przedstawia młodsza siostra?

Połączenie Toma Cruise’a z młodym Melem Gibsonem. Niektórzy doszukują się też podobieństwa do Brada Pitta. Dla mnie to po prostu Misha, mój brat. Oczy mamy te same - mówi o Michale Kostrzewskim Małgorzata Rozenek-Majdan.

Co Michał Piróg sądzi o Mishy Kostrzewskim?

Opinię Małgorzaty podziela wiele jej fanek. Podobnie jak ona uważają, że Misha Kostrzewski jest bardzo przystojny. Co więcej, wróżą mu telewizyjną karierę!

Choć w "You Can Dance. Nowa Generacja" Misha zadebiutuje dopiero jesienią, już teraz wiele osób zastanawia się, jak sprawdzi się w roli jurora. W rozmowie z "Party" głos w tej sprawie zabrał Michał Piróg!

Czy sprawdzi się w nowej roli? Jak najbardziej! W jury „YCD” zawsze zasiadało przynajmniej dwóch profesjonalistów, którzy fachowym okiem potrafili ocenić umiejętności tancerzy. Jeśli Misha uznał, że TVP to jego miejsce, to trzymam kciuki – mówi „Party” Michał Piróg, były juror programu.

Nagrania tanecznego show zaczną się w wakacje, a to oznacza, że Kostrzewski będzie musiał przenieść się z Francji, gdzie teraz mieszka, do Polski. Ocenianie dzieci wcale go nie przeraża. Jest tatą trójki – ma syna i dwie nastoletnie córki!

Misha Kostrzewski jest straszym bratem Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Misha Kostrzewski był solistą w Les Ballets de Monte-Carlo.