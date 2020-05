„You Can Dance" znowu na antenie?! Hitowe show powraca w zupełnie nowej formie 

Jesienią na antenę ma powrócić hitowy program "You Can Dance", którego emisja została zakończona w 2016 roku po zrealizowaniu aż dziewięciu sezonów, które wyłoniły wielu znakomitych tancerzy. To właśnie tam karierę zaczynała m. in. Ida Nowakowska.

Format ma powrócić w zupełnie nowej odsłonie. Co się zmieni?

Zobacz także: Anna Mucha do Idy Nowakowskiej w Dance Dance Dance: "Dawaj te kudły!" Zobaczcie fragment programu!

„You Can Dance" znowu w telewizji?

"You Can Dance" ma powrócić do telewizji jesienią, tak informuje dziennik "Fakt". Produkcją odświeżonego formatu, który pokochały miliony widzów ma zająć się firma Endemol. Dotychczas do programu mogli się zgłaszać tancerze w wieku od 16 lat. Tym razem taneczne bitwy stoczą ze sobą uzdolnione dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Program zmieni również swoją nazwę z "You Can Dance - Po Prostu Tańcz" na "You Can Dance. The Next Generation". Według informacji tabloidu, w jury ma zasiadać Weronika Marczuk:

Obecnie nie możemy udzielać informacji na ten temat. Wszystko powinno się okazać w ciągu dwóch tygodni – skomentował Faktowi manager Weroniki, Krystian Lange

Na razie nie są znane żadne dodatkowe szczegóły. Nie znany jest również skład jurorski. Chcielibyście zobaczyć odświeżoną wersję "You Can Dance" dla dzieci?

Zobacz także: Szokujące wyznanie ciężarnej Weroniki Marczuk: "Pochowałam już dwoje dzieci"

Prawdopodobnie jesienią na antenę powróci "You Can Dance"! Tym razem jednak w wersji dla dzieci!

East News

Czy w jury wersji dla dzieci ponownie zobaczymy Weronikę Marczuk? To byłby jej wielki powrót do show-biznesu!