Brat Małgorzaty Rozenek zostanie jurorem w nowym show TVP?! Zaskakujące doniesienia medialne

Media przekazały zaskakującą wiadomość. Według doniesień portalu pudelek.pl brat Małgorzaty Rozenek już wkrótce weźmie udział w nowym programie TVP! Castingi do talent show z udziałem dzieci od 8 do 13 lat mają ruszyć już na początku czerwca, a nagrania - jak informuje portal wirtualnemedia.pl- mają się odbywać od końca września do listopada br. W jakim programie zobaczymy brata Małgorzaty Rozenek?

Misha Kostrzewski jurorem w "You Can Dance. Nowa generacja" w TVP

Małgorzata Rozenek już od kilku lat należy do grona największych gwiazd polskiego show-biznesu. Czy wkrótce dołączy do niej również jej brat, Misha Kostrzewski? Jak informuje portal pudelek.pl tancerz, który na co dzień mieszka we Francji, przyjął właśnie propozycję udziału w nowym programie TVP. Misha ma zostać jurorem w "You Can Dance. Nowa generacja". W tanecznym show wezmą udział dzieci i młodzież od 8 do 13 lat.

Za jurorskim stołem usiądzie nie kto inny, jak Misha Kostrzewski, starszy brat Małgorzaty Rozenek- donosi pudelek.pl

Sam Misha Kostrzewski do tej pory nie potwierdził medialnych plotek na swój temat. Wiadomości dotyczących brata nie skomentowała również gwiazda TVN, Małgorzata Rozenek.

Przypominamy, że brat Małgorzaty Rozenek skończył szkołę baletową i do dziś pracuje jako tancerz i choreograf. Waszym zdaniem Misha Kostrzewski wkrótce będzie równie popularny jak jego siostra?

