Kuba Wojewódzki w mocnym wpisie porównuje Michała Piróga do Krystyny Pawłowicz! O co poszło? 

Kuba Wojewódzki od lat słynie z ciętego języka. W swoim programie, w felietonach i social mediach bierze pod lupę nie tylko wydarzenia polityczne, ale również poczynania i wypowiedzi kolegów z show-biznesu. Tym razem oberwało się Michałowi Pirógowi, któremu król TVN zarzucił hipokryzję i... hejtowanie innych! Co więcej, porównał go do... posłanki Krystyny Pawłowicz, która niedawno spowodowała nagonkę na 10-letnie, transpłciowe dziecko. O co poszło? Kuba w swoim poście na Instagramie nawiązał do okładki magazynu "Wprost" sprzed lat, na której Piróg ogłasza: "Mam dość ukrytych gejów"! W pamiętnym wywiadzie Piróg bezpośrednio uderzył w Wojewódzkiego, insynuując, że ten też jest gejem i był rzekomo związany z Tomaszem Kammelem!

Nie oczekuję, że Kuba Wojewódzki powie: tak, byłem z Tomkiem Kammelem. Wszyscy im tę łatkę przypięli, ale to ich trzeba zapytać - powiedział wówczas w rozmowie z "Wprost" Piróg.

Co Wojewódzki zarzucił Pirógowi? Kuba stwierdził, że tancerz "grzmi i moralizuje", bo w tej roli lubi siebie najbardziej. Zwrócił uwagę, że tancerz niepochlebnie wypowiedział się o Krystynie Pawłowicz i zarzucił jej jej nagonkę i falę hejtu na 10 letnie, transpłciowe dziecko, jego rodzinę i najbliższych, a sam nie jest od niej lepszy...

(Piróg) Pisze o raku nienawiści, bo Michał lubi być literatem. Dodaje że jest hejtu przeciwnikiem. Otóż nie drogi kolego. Jesteś dokładnie taki sam. Kilka lat temu z tych samych niskich pobudek co Pawłowicz przypisałeś mnie do swojej mniejszości seksualnej. Nic do niej nie mam poza żalem, że ma takiego ambasadora jak ty", napisał na Instagramie Wojewódzki.

Kuba przypomniał, że słowa Piróga sprzed kilku lat odbiły się głośnym echem i wywołały falę hejtu. Wtedy właśnie Wojewódzki musiał mierzyć się z bezpodstawnymi oskarżeniami.

Wiedziałeś, że w tak homofobicznym kraju jak Polska spotka się to z lawiną agresji. I spotkało. Bo słowo pedał w rankingach wygrywa u nas nawet ze słowami k***a i ch*j. Gdzie wtedy była twoja romantyczna troska o humanizm, rodzinę i najbliższych? Przestań taneczny bracie uderzać w tragiczne tony, a uderz się w pierś. Bo patos czasami o milimetry mija się ze śmiesznością i hipokryzją – grzmiał Wojewódzki!

Na odpowiedź Michała Piróga nie trzeba było długo czekać! Tancerz odpowiadając na post Wojewódzkiego, odwołał się do filmu "Niebezpieczne związki".

Niebezpieczne związki – mój ukochany film. Towarzyszy mi od wczesnej młodości. Intryga, duma, pycha i urażona ambicja. Daleko mi do Madame de Tourvel, bliżej do Valmonta. Film podobnie jak książka nauczyły mnie jednego: wystrzegaj się osób typu Markizy de Merteuil ... jedną, podobną w swoim życiu poznałem. Rana ślimaczy się do dzisiaj...– napisał Piróg.

Myślicie, że Wojewódzki i tym razem odpowie na zaczepkę? Czyżby szykowała się nowa wojna w show biznesie?

