Wersow jest jedną z najpopularniejszych influencerek i mimo zaledwie 25 lat stała została jedną z najważniejszych marek osobistych w kraju. Prywatnie Weronika Sowa jest związana z Frizem, Karolem Wiśniewskim. W rozmowie z reporterką Party.pl Wersow zdradziła, czy zdecydowałaby się na udział w jednym z hitowych formatów, jakim jest "Taniec z Gwiazdami". Jaka byłaby jej odpowiedź na propozycję?

Wersow wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami?

Wersow nie ukrywa, że do tej pory nie miała do czynienia z tańcem towarzyskim, ale to nie oznacza, że nie chciałaby spróbować przygody z tańcem. Youtuberka w rozmowie z Moniką Maszkiewicz mówi wprost, że nie wyklucza udziału, jeśli padnie taka propozycja ze strony produkcji "Tańca z Gwiazdami":

Nigdy nie tańczyłam tańca towarzyskiego, więc mogłoby być naprawdę zabawnie, aczkolwiek jest to program, który jest już od lat i gdzieś tam kręci mnie to, że mogłabym się w nim pojawić - powiedziała szczerze Wersow.

Gwiazda "Ekipy" nie ukrywa, że podoba jej się ten format. Przyjęłaby propozycję?

Jest to bardzo fajny format, nie na teraz, ale nie chciałabym się zamykać - dodaje influencerka.

