Uwielbiana aktorka w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Polsat oficjalnie potwierdza
Polsat nie zwalnia tempa. Ogłoszono już nazwisko kolejnej gwiazdy nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Na oficjalnej stronie internetowej "Halo tu Polsat" poinformowano, kogo zobaczymy w programie. Widzowie doskonale ją znają, to uwielbiana aktorka.
Już za kilka tygodni ruszy osiemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami". Kto tym razem wystąpi w programie? Ruszyła giełda nazwisk, a produkcja i Polsat ujawniają kolejne gwiazdy. Dziś poinformowano, że na parkiecie zobaczymy uwielbianą aktorkę, która zagrała m.in. w serialu "Ranczo".
Emilia Komarnicka zatańczy w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"
Media już od zakończenia jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" spekulują, kto zatańczy w kolejnej, osiemnastej edycji show. Teraz premiera nowego sezonu zbliża się wielkimi krokami, a produkcja zaczęła odsłaniać karty i ujawnia kolejnych uczestniów show. Dziś rano okazało się, że w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" zatańczy Magdalena Boczarska, a teraz okazuje się, że to nie koniec wieści w sprawie programu.
Na oficjalnej stronie śniadaniówki Polsatu pojawiła się informacja, że w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpi kolejna uwielbiana aktorka, Emilia Komarnicka!
Przyszła pora na oficjalne potwierdzenie kolejnej uczestniczki ''Tańca z Gwiazdami''. Wiemy już na pewno, że na parkiecie wiosennej edycji show zobaczymy aktorkę i wokalistkę Emilię Komarnicką
Emilia Komarnicka to nie tylko świetna aktorka, ale i wokalistka. Jak przypomina Polsat gwiazda wystąpiła w 12. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i zajęła drugie miejsce w programie.
Kto jeszcze pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami"?
Według potwierdzonych już informacji, oprócz Magdaleny Boczarskiej i Emilii Komarnickiej w osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" o Kryształową Kulę zawalczą: Mateusz Pawłowski, Małgorzata Potocka, Piotr Kędzierski i Gamou Fall. Wraz z kolejnymi tygodniami produkcja będzie ujawniać nazwiska kolejnych uczestników. Czy potwierdzą się medialne spekulacje o gwiazdach, które mają tańczyć w show? Ostatnio jeden z portali dotarł do nieoficjalnej listy par 18. edycji "Tańca z Gwiazdami".
