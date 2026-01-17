Już za kilka tygodni ruszy osiemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami". Kto tym razem wystąpi w programie? Ruszyła giełda nazwisk, a produkcja i Polsat ujawniają kolejne gwiazdy. Dziś poinformowano, że na parkiecie zobaczymy uwielbianą aktorkę, która zagrała m.in. w serialu "Ranczo".

Emilia Komarnicka zatańczy w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Media już od zakończenia jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" spekulują, kto zatańczy w kolejnej, osiemnastej edycji show. Teraz premiera nowego sezonu zbliża się wielkimi krokami, a produkcja zaczęła odsłaniać karty i ujawnia kolejnych uczestniów show. Dziś rano okazało się, że w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" zatańczy Magdalena Boczarska, a teraz okazuje się, że to nie koniec wieści w sprawie programu.

Na oficjalnej stronie śniadaniówki Polsatu pojawiła się informacja, że w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpi kolejna uwielbiana aktorka, Emilia Komarnicka!

Przyszła pora na oficjalne potwierdzenie kolejnej uczestniczki ''Tańca z Gwiazdami''. Wiemy już na pewno, że na parkiecie wiosennej edycji show zobaczymy aktorkę i wokalistkę Emilię Komarnicką czytamy na stronie halotu.polsat.pl

Emilia Komarnicka to nie tylko świetna aktorka, ale i wokalistka. Jak przypomina Polsat gwiazda wystąpiła w 12. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i zajęła drugie miejsce w programie.

Kto jeszcze pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami"?

Według potwierdzonych już informacji, oprócz Magdaleny Boczarskiej i Emilii Komarnickiej w osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" o Kryształową Kulę zawalczą: Mateusz Pawłowski, Małgorzata Potocka, Piotr Kędzierski i Gamou Fall. Wraz z kolejnymi tygodniami produkcja będzie ujawniać nazwiska kolejnych uczestników. Czy potwierdzą się medialne spekulacje o gwiazdach, które mają tańczyć w show? Ostatnio jeden z portali dotarł do nieoficjalnej listy par 18. edycji "Tańca z Gwiazdami".

