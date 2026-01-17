Hanna Żudziewicz już nie ukrywa swojego szczęścia. Opublikowała w mediach społęcznościowych post, w którym informuje o zmianach w swoim życiu. Fani są zachwyceni!

Hanna Żudziewicz wraca do "Tańca z Gwiazdami"

Hanna Żudziewicz przez wiele lat była ważną częścią "Tańca z Gwiazdami". Wystąpiła w wielu edycjach programu i to właśnie dzięki udziałowi w show zdobyła ogromną popularność. Niestety, w czerwcu 2025 roku poinformowano, że Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke nie wystąpią w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Teraz okazuje się, że po krótkiej przerwie Hanna Żudziewicz wraca do programu.

Wracam na parkiet @tanieczgwiazdami. I bardzo chciałam się z Wami tym podzielić. Jestem niesamowicie podekscytowana — wracam do tego programu z taką radością, wdzięcznością i szczęściem. Czuję ogromną ekscytację na to, co przede mną… i już nie mogę się doczekać, aż ta przygoda się zacznie. tancerka ogłosiła na swoim profilu na Instagramie.

Hanna Żudziewicz w dalszej części wpisu zwróciła się do swoich fanów:

Wasze wsparcie jest dla mnie bardzo ważne. Dajecie mi tyle dobrej energii i poczucia, że nie jestem w tym sama — że jesteśmy w tym razem.I właśnie z tą myślą wchodzę w ten nowy rozdział. Dziękuję, że jesteście

Wiadomość przekazana przez tancerkę zachwyciła jej fanów. Posypało się mnóstwo komantarzy: "Omgggg doczekałam się", "Super! Mega się cieszę że wracasz na parkiet".

Jacek Jeschke wraca na parkiet po przerwie

Przypominamy, że do tanecznego show wraca nie tylko Hanna Żudziewicz. Zaledwie wczoraj okazało się, że również Jacek Jeschke wraca do "Tańca z Gwiazdami". Tancerz ma na swoim koncie zwycięstwa z takimi gwiazdami jak Anita Sokołowska, Maria Jeleniewska i Anna Karczmarczyk. W pozostałych edycjach występował jako trener m.in. Sylwii Bomby, Barbary Kurdej-Szatan oraz Natalii Nykiel. Jego doświadczenie i charyzma sprawiają, że jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych tancerzy w historii polskiej edycji programu.

Lista uczestników 18. edycji Tańca z gwiazdami

Produkcja „Tańca z gwiazdami” potwierdziła już cztery nazwiska uczestników, którzy pojawią się w nadchodzącej edycji. Oto oni:

Mateusz Pawłowski - aktor znany z roli Kacperka w serialu „Rodzinka.pl”

- aktor znany z roli Kacperka w serialu „Rodzinka.pl” Małgorzata Potocka - ceniona aktorka filmowa i teatralna

- ceniona aktorka filmowa i teatralna Piotr Kędzierski - dziennikarz, prezenter telewizyjny i radiowy

- dziennikarz, prezenter telewizyjny i radiowy Gamou Fall - aktor, model i sportowiec o polsko-senegalskim pochodzeniu

Kto może jeszcze dołączyć do programu?

Choć lista potwierdzonych uczestników jest na razie krótka, w mediach pojawiają się nazwiska osób, które mogą dołączyć do tanecznego show. Wśród potencjalnych uczestników wymienia się:

Magdalena Boczarska - aktorka

- aktorka Iza Miko - aktorka

- aktorka Emilia Komarnicka - aktorka

- aktorka Paulina Gałązka - aktorka

- aktorka Kamil Nożyński - aktor i raper

- aktor i raper Sebastian Fabijański - aktor i muzyk

- aktor i muzyk Natalia "Natsu" Karczmarczyk - influencerka

- influencerka Kacper "Jasper" Porębski - influencer

Ich udział nie został jeszcze potwierdzony.

