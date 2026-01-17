Produkcja "Tańca z Gwiazdami" ujawniła nazwisko piątej już gwiazdy, która weźmie udział w zbliżającej się wielkimi krokami, osiemnastej edycji show. Ostatnio wyszło na jaw, że w programie pojawi się Gamou Fall, a teraz okazuje się, że na parkiecie zobaczymy również bardzo popularną aktorkę.

Magdalena Boczarska w "Tańcu z Gwiazdami"

Już za kilka tygodni, na początku marca br. rozpocznie się kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami". Jubileuszowy sezon programu wygrali Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska, a teraz kolejne gwiazdy zawalczą o Kryształową Kulę. Do tej pory produkcja ogłosiła nazwiska czterech gwiazd, które na pewno zobaczymy na parkiecie. W miniony piątek produkcja "Tańca z Gwiazdami" potwierdziła, że Gamou Fall przyjął zaproszenie do programu. Teraz okazuje się, że w osiemnastej edycji zobaczymy również Magdalenę Boczarską!

Do naszej roztańczonej ekipy dołącza Magda Boczarska. Ceniona aktorka filmowa, serialowa oraz teatralna. Magda znana jest m.in. z ról w filmach: ''Różyczka'', ''Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej'' ogłasza produkcja ''Tańca z Gwiazdami''.

Fani reagują na udział Boczarskiej w "Tańcu z Gwiazdami"

Jak na wiadomość, że Magdalena Boczarska wystąpi w osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" zareagowali fani show? Posypały się komentarze. Internauci są zachwyceni udziałem aktorki w tanecznym programie.

wooow, to będzie mocna edycja!

Taaaaak. Pani Magda klasa sama w sobie! Kibicuje najmocniej

Woow! Ale wiadomość !!! czytamy w komentarzach.

Kto jeszcze wystąpi w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

To już pewne, że w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpią: Mateusz Pawłowski, Małgorzata Potocka, Piotr Kędzierski, Gamou Fall i Magda Boczarska. Kto jeszcze być może pojawi się w programie? W mediach coraz częściej mówi się, że o Kryształową Kulę zmierzą się również: Emilia Komarnicka, Iza Miko, Paulina Gałązka, Natalia "Natsu" Karczmarczyk, Kamil Nożyński, Sebastian Fabijański i Kacper "Jasper" Porębski.

Zobacz także: