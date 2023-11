Wielki finał czternastej edycji "The Voice of Poland" już za nami. W ostatnim odcinku muzycznego talent show o zwycięstwo walczyli: Maja Walentynowicz z drużyny Justyny Steczkowskiej, Jan Górka z drużyny Lanberry, Becky Sangolo z drużyny Tomsona i Barona oraz Antoni Zimnal z drużyny Marka Piekarczyka. Dziś wiemy już, że najwięcej głosów, a tym samym tytuł najlepszego głosu otrzymał Jan Górka. Co o nim wiemy? Jego historia porusza do łez.

Jan Górka w dzieciństwie stracił ukochaną mamę

Jan Górka podczas "Przesłuchań w ciemno" oczarował swoim głosem Justynę Steczkowską i Lanberry, które ostro o niego walczyły. Młody wokalista na scenie zaśpiewał utwór "Ain't Worried" z repertuaru OneRepublic, ale później zaprezentował również własną kompozycję, których- jak sam przyznał- ma już całkiem sporo w swojej kolekcji. Szybko okazało się, że zaczął tworzyć własne teksty po śmierci ukochanej mamy.

Całkiem dużo utworów napisałem, myślę, że tak 400 jest. Zacząłem pisać odkąd zmarła moja mama wyznał Jan Górka.

Siostry Jana Górki przed kamerą wyznały, że ich brat miał zaledwie czternaście lat, gdy w 2017 roku odeszła ukochana mama.

To było dla niego bardzo trudne. Zamknął się w sobie, ciężko było z nim rozmawiać. Na początku nie płakał. To też zajęło mu kilka miesięcy, zanim wyszedł z tej skorupy. Myślę, że on te swoje emocje potrafił wyrazić przez muzykę, więc muzyka mu wtedy bardzo pomogła mówiły siostry młodego artysty.

Sam uczestnik "The Voice of Poland" nie ukrywał, że muzyka odegrała ogromną rolę w jego życiu po tak bolesnej stracie.

Muzyka była moim schronieniem. Takim oczyszczeniem się z emocji pisanie o tym i wyrzucenie tego z siebie w ten sposób wyznał Jan Górka.

Zobaczcie sami, co Jan Górka i jego siostry mówiły o swoim dramacie. Poruszające nagranie z "Przesłuchań w ciemno".