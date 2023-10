Drugiego dnia 60. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, wiele znanych gwiazd wystąpiło podczas wyjątkowego koncertu zatytułowanego "Czas Ołowiu". W tym gronie znalazł się m.in. Kuba Badach, który po wykonaniu utworu "Jak na dłoni" z repertuaru Andrzeja Zauchy, zdecydował się przemówić do zgromadzonej w opolskim Amfiteatrze publiczności. Za swoje przemówienie, artysta otrzymał owacje na stojąco. Sprawdźcie szczegóły.

Emocjonalne przemówienie Kuby Badacha w Opolu

Drugi dzień 60. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu rozpoczął się od konkursu Premier, który wygrał Rafał Brzozowski. Później natomiast mogliśmy zobaczyć wielu wspaniałych, polskich wokalistów podczas koncertu o nazwie "Czas Ołowiu", dedykowanego zmarłym artystom. Zobaczyliśmy w nim m.in. Justynę Steczkowską, Kasię Moś, Piotra Kupichę, Piotra Cugowskiego oraz Kubę Badacha. Ostatni z wymienionych artystów po swoim występie postanowił zwrócić się do publiczności. W swojej przemowie nawiązał do bojkotu telewizji publicznej, do którego od lat przyłącza się wielu artystów. Swoją przemowę wygłaszał ze łzami w oczach.

- To wy (widzowie - przyp. red.) od 60 lat tworzycie ten festiwal, to jest wasz festiwal! My tutaj przyjeżdżamy tylko dla was. I niezależnie od tego, w jakich czasach przyszło nam żyć, daję wam gwarancję, że dla każdego artysty, który staje dla tej scenie przed wami, to spełnienie marzeń, jedno z najpiękniejszych przeżyć i ogromny zaszczyt - mówił z opolskiej sceny, Kuba Badach.

Na koniec piosenkarz podziękował wszystkim zgromadzonym w opolskim Amfiteatrze:

- Dziękuję wam z całego serca w imieniu swoim i wszystkich wspaniałych koleżanek i kolegów, wszystkich muzyków, którzy są za nami i wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżają na ten festiwal od wielu lat. Bądźcie zdrowi! - dodał Kuba Badach.

Za swoje przemówienie, Kuba Badach otrzymał od opolskiej publiczności owacje na stojąco. A Wy, co sądzicie o przemówieniu artysty? Śledzicie 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu?