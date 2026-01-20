Emilia Komarnicka to słynna polska aktorka, rozpoznawalna m.in. dzięki rolom w "Ranczo" i "Na dobre i na złe". Gwiazda była wielokrotnie zapraszana do udziału w "Tańcu z Gwiazdami", aż w końcu uznała, że nadszedł odpowiedni czas. Komarnicka ma spore doświadczenie taneczne dzięki spektaklom muzycznym, w których tańczyła ze Stefano Terrazzino - kilkukrotnym finalistą "Tańca z Gwiazdami". Internauci zaczęli się zastanawiać, czy jej udział będzie sprawiedliwy wobec innych uczestników, biorąc pod uwagę jej współpracę sceniczną ze słynnym włoskim tancerzem. W najnowszym wpisie Emilia Komarnicka podzieliła się swoim podejściem do udziału w tanecznym show.

Komarnicka wystąpi w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Aktorka zabrała głos

Emilia Komarnicka opublikowała obszerny wpis, w którym podzieliła się swoimi szczerymi emocjami dotyczącymi udziału w produkcji. Zaznaczyła, że choć temat "Tańca z Gwiazdami" towarzyszył jej od dawna, dopiero teraz nadszedł czas, by mogła w pełni zaangażować się w program.

Omg!!!Sama nie mogę w to uwierzyć.Chodziliśmy z @tanieczgwiazdami wokół siebie od tak dawna… zawsze 'to nie był ten czas'. Aż w końcu czas powiedział: teraz.

W dalszej części wpisu Emilia podkreśliła, jak kluczową rolę w jej życiu odgrywa taniec. Zaznaczyła, że to właśnie m.in. dzięki Stefano Terazzino oraz pracy w teatrze taniec powrócił do niej po latach.

Taniec jest dla mnie arcyważny..To on zaprowadził mnie na scenę. Dla niego poszłam do szkoły aktorskiej, a potem…na lata go porzuciłam…Tyle że pasje porzucone nie odpuszczają – wiercą dziurę w sercu i domagają się uznania. Najpierw, 2,5 roku temu taniec wrócił do mnie przez teatr – dzięki @ktomaklucz i @stefanoterrazzino .Tam bazujemy na tym, co jest mi najbliższe: teatr, taniec współczesny, teatr ruchu.Ale praca ze Stefano otworzyła mi zupełnie nowe spektrum.

W ostatniej części wpisu Emilia Komarnicka podkreśliła, jak bardzo podekscytowana jest udziałem w programie. Dodała również, że nie zamierza wcielać się w nową rolę, lecz przekazywać emocje poprzez taniec.

Nie nastawiam się na nic poza jednym:cieszę się jak dziecko.I wierzę, że dla Was to ważne…Bo na scenę nigdy nie idę po to, żeby 'zagrać kolejną rolę'. Motorem jest pytanie, czy Wy widzowie dostaniecie z tego coś dla siebie: emocje, historie, impuls, wzruszenie (...)Będziecie oglądać? Ja wchodzę w to cała.

Udział Emilii Komarnickiej w "Tańcu z gwiazdami" wywołał w sieci poruszenie

Mimo radosnych wieści internauci nie kryli wątpliwości, czy udział Emilii Komarnickiej będzie fair wobec innych uczestników. Szczególnie że pojawiają się przypuszczenia, iż aktorka zatańczy na scenie właśnie ze Stefano Terrazzino. Przypomnijmy, że włoski tancerz kilkukrotnie wygrał „Taniec z Gwiazdami”, a teraz po latach ma znów pojawić się w programie. Emilię i Stefano łączy zawodowa współpraca podczas spektakli muzycznych. Pod oficjalnym ogłoszeniem produkcji, internauci nie kryli się ze swoimi emocjami.

będzie miała przewagę, bo ze Stefano robili spektakl taneczny

Emilia nie jest nowicjuszką taneczną. Słabo, że nie wszyscy zaczynają od tego samego poziomu. czytamy w komentarzach.

A Wy, co o tym myślicie?

