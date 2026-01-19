Choć uczestnicy z ostatniej, 17. edycji "Tańca z gwiazdami" do dziś nie znikają z mediów, wywołując niemałe poruszenie wśród polskiej publiczności, to produkcja lubianego tanecznego programu nie ustaje tempa w ogłaszaniu emocjonujących informacji na temat najnowszej edycji show. Tym razem telewidzowie będę mogli ucieszyć się z powrotu do programu znanej z wcześniejszych edycji tancerki.

Uwielbiana tancerka wraca na parkiet "Tańca z gwiazdami"

Wcześniej partnerowała aktorowi Michałowi Mikołajczykowi oraz wokaliście Filipowi Lato. Teraz po krótkiej przerwie Julia Suryś ogłosiła fanom swój powrót na parkiet "Tańca z gwiazdami", nie ukrywając radości i wzruszenia.

Już mogę Wam zdradzić, że zobaczycie mnie w kolejnej edycji 'Tańca z gwiazdami'. Jestem gotowa wytańczyć ten czas po swojemu, zostawiając serducho na parkiecie. Bądźcie w tej przygodzie ze mną! z entuzjazmem napisała tancerka

Julia otrzymała słowa gratulacji i wsparcia nie tylko od swoich fanów, lecz także od osób związanych z programem. Pod instagramowym wpisem w komentarzach pojawiła się reakcja prowadzącej show Pauliny Sykut-Jeżyny, finalistki jednej z ostatnich edycji Vanessy Alexander oraz tancerzy od lat związanych z produkcją: Stefano Terrazzino, Jacka Jeschke, Hanny Żudziewicz i Lenki Klimentovej.

Z kim zatańczy Julia Suryś w "TzG"?

Równie dużo emocji co sami uczestniczy programu budzą ich zestawienia w pary z profesjonalnymi tancerzami. Znając nazwiska uczestników oraz tancerzy, fani "Tańca z gwiazdami" często spekulują, kogo w najbliższej edycji postanowi połączyć produkcja tanecznego show. Julia Suryś w dalszej części wpisu zdradziła, że wie, z kim zatańczy w 18. edycji "Tańca z gwiazdami", ale pozostawiła internautom pole do spekulacji i domniemywań.

Nooooo i jak myślicie? Z KIM ZATAŃCZĘ???? Bo ja już wiem. napisała Suryś

Sytuację zdecydowała się też skomentować była uczestniczka "Tańca z gwiazdami", Ola Filipek. W swoich słowach nie kryła ogromnej sympatii, jaką darzy tancerkę.

Jak trafił na Ciebie, to na pewno szczęściarz! napisała Ola Filipek

Niecierpliwi fani programu już teraz mogą zapoznać się z listą par 18. edycji "Tańca z gwiazdami", choć wciąż nie jest jeszcze ona oficjalnie potwierdzone przez producentów show.

Zobacz także: