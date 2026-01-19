Emilia Komarnicka to aktorka znana szerszej publiczności między innymi z takich seriali jak "Na dobre i na złe" oraz "Ranczo". Od kilku tygodni informacja o jej udziale w "Tańcu z gwiazdami" rozgrzewała media, aż w końcu producenci programu publicznie potwierdzili fakt, że stanie do tanecznej konkurencji z pozostałymi dziewięcioma gwiazdami. Nie minęło wiele czasu, a w sieci wybuchła zażyła afera wśród widzów telewizyjnego show z aktorką w roli głównej.

Afera wokół Emilii Komarnickiej w "Tańcu z gwiazdami"

Emilia Komarnicka to lubiana, serialowa aktorka, która po latach odrzucania propozycji od produkcji tanecznego show, w końcu przyjęła zaproszenie do "Tańca z gwiazdami". Jest obecnie jedną z pierwszych gwiazd, której udział w programie został oficjalnie potwierdzony. Niestety nie wszyscy fani formatu przyjęli tę informację z entuzjazmem. W komentarzach padają oskarżenia o brak sprawiedliwości.

Internauci podkreślali, że jak wiele aktorek biorących udział w programie, Komarnicka ma doświadczenie taneczne, choć dodatkowo może pochwalić się również udziałem w spektaklu muzyczno-tanecznym o tytule "Kto ma klucz". Występowała tam i tańczyła w towarzystwie samego Stefano Terrazzino, który kilkukrotnie wygrał "Taniec z gwiazdami" i również po latach powróci w najbliższej edycji na parkiet. Internauci jednogłośnie stwierdzają, że tak znaczące doświadczenie taneczne aktorki sprawia, że jej udział w konkurencji nie jest sprawiedliwy względem części pozostałych uczestników, którzy przed programem nie mieli szansy na zdobywanie tanecznych umiejętności.

Będzie miała przewagę, bo ze Stefano Terrazzino robili spektakle taneczne. napisał jeden z internautów

Jak osoby, które będą tańczyć od dwóch miesięcy, mają jej dorównać? Gdzie tutaj jest sprawiedliwość? czytamy oburzony głos jednej z fanek programu

Emilia nie jest nowicjuszką taneczną. Słabo, że nie wszyscy zaczynają od tego samego poziomu. skomentował widz Tańca z Gwiazdami

Emilia Komarnicka o udziale w "Tańcu z gwiazdami"

Podczas wywiadu w "Halo tu Polast" Emilia Komarnicka potwierdziła doniesienia o wcześniejszych zaproszeniach do programu i wyznała powód podjęcia pozytywnej decyzji dopiero przy okazji zbliżającej się edycji "Tańca z gwiazdami".

To jest tak, że wszystko musi się złożyć. I wszystko ma swój czas, jak śpiewał klasyk nasz polski. Z programem tak chodziliśmy wokół siebie od wielu, wielu lat. Ale coś zawsze stało na przeszkodzie. I nagle przychodzi czas, że wszystko się składa. No więc tak się samo poskładało, że wiedziałam, że to jest ten czas. przyznała aktorka

