Afera wokół udziału Komarnickiej w "TzG". Widzowie grzmią w komentarzach
Emilia Komarnicka była jedną z domniemywanych gwiazd najbliższej edycji "Tańca z gwiazdami", a kilka dni temu produkcja oficjalnie potwierdziła udział aktorki w tanecznych zmaganiach. Teraz na jaw wyszły nowe fakty o życiu Komarnickiej, której szybko obiegły Internet i wywołały oburzenie wśród fanów programu.
Emilia Komarnicka to aktorka znana szerszej publiczności między innymi z takich seriali jak "Na dobre i na złe" oraz "Ranczo". Od kilku tygodni informacja o jej udziale w "Tańcu z gwiazdami" rozgrzewała media, aż w końcu producenci programu publicznie potwierdzili fakt, że stanie do tanecznej konkurencji z pozostałymi dziewięcioma gwiazdami. Nie minęło wiele czasu, a w sieci wybuchła zażyła afera wśród widzów telewizyjnego show z aktorką w roli głównej.
Afera wokół Emilii Komarnickiej w "Tańcu z gwiazdami"
Emilia Komarnicka to lubiana, serialowa aktorka, która po latach odrzucania propozycji od produkcji tanecznego show, w końcu przyjęła zaproszenie do "Tańca z gwiazdami". Jest obecnie jedną z pierwszych gwiazd, której udział w programie został oficjalnie potwierdzony. Niestety nie wszyscy fani formatu przyjęli tę informację z entuzjazmem. W komentarzach padają oskarżenia o brak sprawiedliwości.
Internauci podkreślali, że jak wiele aktorek biorących udział w programie, Komarnicka ma doświadczenie taneczne, choć dodatkowo może pochwalić się również udziałem w spektaklu muzyczno-tanecznym o tytule "Kto ma klucz". Występowała tam i tańczyła w towarzystwie samego Stefano Terrazzino, który kilkukrotnie wygrał "Taniec z gwiazdami" i również po latach powróci w najbliższej edycji na parkiet. Internauci jednogłośnie stwierdzają, że tak znaczące doświadczenie taneczne aktorki sprawia, że jej udział w konkurencji nie jest sprawiedliwy względem części pozostałych uczestników, którzy przed programem nie mieli szansy na zdobywanie tanecznych umiejętności.
Będzie miała przewagę, bo ze Stefano Terrazzino robili spektakle taneczne.
Jak osoby, które będą tańczyć od dwóch miesięcy, mają jej dorównać? Gdzie tutaj jest sprawiedliwość?
Emilia nie jest nowicjuszką taneczną. Słabo, że nie wszyscy zaczynają od tego samego poziomu.
Emilia Komarnicka o udziale w "Tańcu z gwiazdami"
Podczas wywiadu w "Halo tu Polast" Emilia Komarnicka potwierdziła doniesienia o wcześniejszych zaproszeniach do programu i wyznała powód podjęcia pozytywnej decyzji dopiero przy okazji zbliżającej się edycji "Tańca z gwiazdami".
To jest tak, że wszystko musi się złożyć. I wszystko ma swój czas, jak śpiewał klasyk nasz polski. Z programem tak chodziliśmy wokół siebie od wielu, wielu lat. Ale coś zawsze stało na przeszkodzie. I nagle przychodzi czas, że wszystko się składa. No więc tak się samo poskładało, że wiedziałam, że to jest ten czas.
Będziecie kibicować Emilii Komarnickiej w "Tańcu z gwiazdami"?
