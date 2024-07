Uczestniczka programu "Bitwa na głosy", Klaudia Hendel, walczy o życie! 20-latka miała wypadek samochodowy pod Pabianicami. Doznała bardzo poważnych obrażeń. Niedawno została wybudzona ze śpiączki farmakologicznej. Wspiera ją m.in. Andrzej Piaseczny. To w jego drużynie występowała Klaudia.

Mama Klaudii, pani Edyta, o wypadku córki dowiedziała się od jej chłopaka. Dziewczyna wracała z Wrocławia do rodzinnego domu BlaBlaCarem. Jej tata miał ją odebrać z Kielc. Kiedy nie dojechała na miejsce o właściwiej godzinie, rodzice zaczęli do niej dzwonić. Nie odbierała, nie było z nią kontaktu:

Przed godziną piętnastą zaczęliśmy dzwonić do kierowcy, który zabrał Klaudię do Kielc. Był sygnał łączenia ale nikt nie odbierał. Napisałam sms - a, ale też nie było odzewu. Wtedy chłopak Klaudii przypomniał sobie, że córka ma w telefonie wgraną aktualizację i zobaczył, że cały czas stoi na autostradzie. Zaczął szukać w Internecie i znalazł zdjęcie wypadku. Zobaczył na zdjęciu busa, a w nim walizkę mojej córki. Zadzwonił do mnie i powiedział, że Klaudia miała wypadek pod Pabianicami - mówi mama Klaudii w echodnia.eu.