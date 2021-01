TYLKO U NAS! "Ślub od pierwszego wejrzenia". Zaskakujące zmiany w nowym sezonie - wiemy, co dokładnie się zmieni

Już na początku marca na antenę TVN7 powróci "Ślub od pierwszego wejrzenia"! W nowej, piątej edycji kontrowersyjnego show zobaczymy nie tylko nowe pary, które zdecydowały się poznać swoją drugą połówkę dopiero przed ołtarzem. Producenci przygotowali też kilka niespodzianek dla fanów formatu i wprowadzili do jego formuły trochę nowości. Co się dokładnie zmieni?

W tegorocznej edycji show, tak jak w latach ubiegłych, weźmie udział sześcioro uczestników: trzy kobiety i trzech mężczyzn, którzy wybór małżonka/małżonki powierzyli specjalistom. Spośród kilku tysięcy zgłoszeń grono ekspertów, m.in. psycholożka Magdalena Chorzewska i psycholog Paweł Mosak, wybrało finałową szóstkę, którą połączyli w pary. Każda z nich zobaczy się po raz pierwszy dopiero w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przasnyszu, gdzie wezmą ślub. Następnie para młoda i ich bliscy wezmą udział w hucznym weselu, podczas którego będą mieli okazję się poznać. Świeżo upieczeni małżonkowie, tak jak uczestnicy w latach ubiegłych, będą mieli 30 dni, żeby zdecydować, czy chcą pozostać w małżeństwie czy uważają, że eksperyment się nie powiódł i wnoszą o rozwód.

„Ślub od pierwszego wejrzenia” – zmiany!

Niestety, większość związków zawartych przed kamerami nie przetrwała próby czasu. Ostatnio głośno było o rozstaniu Oliwii Ciesiółki i Łukasza Kuchty - bohaterów 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Szczęśliwe małżeństwa tworzą Anita i Adrian Szymaniakowie, Paulina i Krzysztof Zrobkowie oraz Agnieszka Łyczakowska i Wojtek Janik. Jak udało nam się dowiedzieć, w nowej, 5. edycji eksperci zadbają, by pary miały jeszcze lepsze wsparcie i pomoc ekspertów, a tym samym większe szanse na przetrwanie małżeństwa.

W piątym sezonie szykuje się kilka nowości. Przede wszystkim bohaterowie tej edycji będą mieli jeszcze lepsze wparcie ekspertów. Każda z par będzie częściej odbywać spotkania z psychologami, którzy odpowiedzą na nurtujące ich pytania, dotyczące drugiej połówki czy własnych rozterek. Co więcej, każdy poruszany problem widzowie będą mogli odnieść do swojego związku, skonfrontować własne emocje czy obawy w taki sposób, by z programu nauczyć się czegoś także o swojej relacji - mówi nasz informator.

Podobno fani programu mogą liczyć też na nowy montaż, którzy odświeży dotychczasową formułę i sposób prezentowania par w programie.

Wiosną rusza 5. edycja show "Ślub od pierwszego wejrzenia".

Czy tym razem małżeństwa przetrwają próbę czasu?