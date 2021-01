Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstaną się? W "DDTVN" opowiedzieli o kryzysie w swoim związku! 

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" walczą o swoj związek! Czy jedna z najpopularniejszych par, które poznały się na planie programu TVN7 podejmie decyzję o rozstaniu? Anita i Adrian w "Dzień Dobry TVN" opowiedzieli o problemach w swoim małżeństwie. Takiego wyznania niespodziewał się chyba nikt! Sprawdźcie, co powiedzieli przed kamerami!

Anita i Adrian wzięli udział w trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para blisko trzy lata temu wzięła ślub i wydawało się, że tworzą zgraną, szczęśliwą parę. Byli uczestnicy hitu TVN7 doczekali się dwójki dzieci, syna Jerzyka i córeczki Bianki. Niestety, chociaż wydawało się, że zakochani tworzą szczęśliwy związek to teraz okazuje się, że para przeżywa poważny kryzys! W programie "Dzień Dobry TVN" Anita i Adrian zdradzili jednak, że zależy im na rodzinie dlatego postanowili walczyć o swoje małżeństwo.

Wydaje się, że punktem zapalnym była przeprowadzka pary ze Szczecina do Krakowa, para zamieszkała tam już przed narodzinami córki. Adrian musiał znaleźć nową pracę, ale nie był zachwycony mieszkaniem w nowym mieście.

W pewnym momencie ta codzienność, te wszystkie zmiany można powiedzieć, że przytłoczyły nas. Punktami zapalnymi w codzienności były takie małe rzeczy. Wystarczyło nieposkładane ubrania, nie włożone do szaf, czy niezgodność w planach takie rzeczy się nawarstwiały, takie rzeczy, które nie mają tak wielkiego znaczenia w życiu codziennym, ale na pewno to wszystko było dużo głębiej- w DDTVN mówiła Anita.

A jak kryzys w związku skomentował Adrian?

Te konflikty uzupełniały konflikty z uwagi na miejsce zamieszkania. Doprowadzały do tego, że mogliśmy mieć kilka dni milczenia. Wspólnie naszym pomysłem było to, żeby dostać się do ekspertów ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zapytać się o pomoc, o poradę- wyznał Adrian.

Dla mnie to było ważne, bo osoba trzecia potrafi dać takie rady, żeby czasami oddzielić to co jest wokół nas i pomysleć o sobie, jako parze, która ze sobą jest- dodała Anita.