Wojtek i Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są nadal razem? To zdjęcie ich zdradziło

Wojtek Janik dzięki udziałowi w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" ożenił się z Agnieszką Łyczakowską. Ta para od samego początku wzbudzała wiele pozytywnych emocji wśród widzów - wszyscy bardzo im kibicują. My również! Wojtek pochwalił się nowym zdjęciem na Instagramie, które podpisał tak:

Kolejny piątek, kolejna impreza i kolejne zdjęcie telewizora. Hahaha to będzie krótki post... Pierwsze pytanie kto ogląda? Kolejne to za niedługo finał, ja jestem rozdarty... Będziemy tęsknić za programem czy nie? - zapytał Wojtek na Instagramie.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Nowe zdjęcie Agnieszki zaintrygowało fanów. Nadal jest z Wojtkiem?

Od razu pod postem zaczęło pojawiać się wiele komentarzy:

Nie mogę się na was napatrzeć. Obyście byli razem, wariaty!

Mam nadzieję, że nie zawaliliście, bo trzymam za was kciuki!

Za programem może mniej będę tęsknić, ale za waszą pozytywną energią to bardzo będę tęsknić. Nic tak nie wywołuje uśmiechu na moich ustach jak to gdy was oglądam. Uwielbiam Was - piszą fani na Instagramie Wojtka Janika.