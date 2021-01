"Ślub od pierwszego wejrzenia": Fani obwinili Oliwię za rozpad małżeństwa. Komentarz Łukasza ich zszokuje! 

Minął ponad tydzień od szokującego rozstania Oliwii i Łukasza, uczestników 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wiadomość o zakończeniu małżeństwa tej dwójki przekazała Oliwia, publikując oświadczenie na Instagramie. Ciesiółka napisała wówczas:

Kilka miesięcy temu stanęliśmy z Łukaszem w obliczu zupełnie nowej sytuacji życiowej. Nie jest to dla mnie łatwe, by pisać o tym w Sieci, ale chcę zapobiec rozprzestrzenianiu się nieprawdziwych informacji dotyczących naszego małżeństwa. Pomimo naszych starań i zasięgnięciu specjalistycznej pomocy nie udało nam się i rozstaliśmy się. Pozwoliło to na spojrzenie na całą sytuację w bardziej krytyczny, ale równocześnie obiektywny sposób. Dalsze wydarzenia tylko pokazały mi, że to była właściwa decyzja i już nie ma szans na naprawę naszego małżeństwa - napisała Oliwia.