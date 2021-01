"Ślub od pierwszego wejrzenia": Krzysztof pokazał zdjęcie synka! Chłopiec jest podobny do niego czy do Pauliny? 

Paulina i Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" we wrześniu zeszłego roku zostali rodzicami. Para powitała na świecie swojego pierwszego synka, jednak nie zdradzili jakie imię wybrali dla malucha. W minione święta Bożego Narodzenia Krzysztof pokazał zdjęcie malucha w sieci. Synek uczestników 2. edycji ślubnego show rośnie jak na drożdżach! Po kim odziedziczył urodę? Zobaczcie najnowsze zdjęcie chłopca.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Syn Pauliny i Krzysztofa to już duży chłopiec!

Krzysztof i Paulina są najlepszym dowodem na to, że warto walczyć o swoje szczęście. Kiedy poznali się na planie "Ślubu od pierwszego wejrzenia", gdzie zawarli związek małżeński, nic nie wskazywało na to, że to eksperymentalne małżeństwo przetrwa. Uczestnicy kłócili się dosłownie o wszystko. Paulinie nie podobało się nic - rozpoczynając na wyglądzie partnera, a kończąc na jego charakterze. Krzysztof początkowo walczył o względy programowej żony, jednak w pewnym momencie również chciał zrezygnować z udziału. Ostatecznie, ku zdziwieniu widzów, okazało się, że para chce walczyć o swoje uczucia i kontynuować małżeństwo, które de facto rozpoczęło ich znajomość.

Dziś wciąż są w szczęśliwym związku, a w ich rodzinie pojawiło się wyczekiwane maleństwo! Paulina pieszczotliwie o synku pisała "mały książę". Początkowo razem z Krzysztofem nie pokazywali jak wygląda ich synek, jednak z okazji świąt dumny tata zrobił wyjątek! Najmłodszy członek rodziny Zrobek rośnie jak na drożdżach! Jak myślicie, do kogo będzie podobny?

