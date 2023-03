"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Widzowie rozczarowani: "Brakuje Kasi Skrzyneckiej i Piotra Gąsowskiego"

Katarzyna Skrzynecka jest zaskoczona i poruszona tym, co zrobił Piotr Gąsowski po jej odejściu z "Twoja twarz brzmi znajomo". "To wszystko dzieje się tak nie do uwierzenia szybko i szokująco..." - pisze aktorka.

Katarzyna Skrzynecka po tym, jak Piotr Gąsowski wydał oświadczenie o odejściu z programu "Twoja twarz brzmi znajomo", solidaryzując się z aktorką i przyjaciółką, napisała obszerny komentarz i nie kryje emocji. Aktorka napisała wprost, że jest już po długiej rozmowie z Piotrem Gąsowskim, ale zdecydowała się też napisać kilka słów w mediach społecznościowych. Katarzyna Skrzynecka nie ukrywa, że gest przyjaciela wzruszył ją: Ty jednak zdecydowałeś się na tak ekstremalny gest solidarności jako Artysta i jako Przyjaciel - napisała aktorka. Katarzyna Skrzynecka komentuje odejście Piotra Gąsowskiego w "Twoja twarz brzmi znajomo" w geście solidarności! Piotr Gąsowski odszedł z "Twoja twarz brzmi znajomo" i nie ukrywa, że zrobił to po tym, jak z programem pożegnała się Katarzyna Skrzynecka . Aktorka najwyraźniej nie spodziewała się takiego obrotu spraw i po oświadczeniu prowadzącego natychmiast do niego zadzwoniła, bo jak sama pisze takie sprawy woli rozwiązywać prywatnie, a nie na forach internetowych: My z Piotrem już sobie właśnie co porozmawialiśmy długo i szczerze przez telefon, bo najważniejsze w życiu rzeczy mówimy sobie serce-w serce i oczy-w oczy... a nie na forach społecznościowych. - zaczęła Katarzyna Skrzynecka. Aktorka nie ukrywa, że nie tylko jest poruszona tym wyjątkowym gestem, ale też zupełnie się tego nie spodziewała. Katarzyna Skrzynecka pisze wprost, że Piotr Gąsowski i Maciej Dowbor jako prowadzący "Twoja twarz brzmi znajomo" są sercem tego programu, a widzowie kochają ich energię. Piotrulu, to wszystko dzieje się tak nie do uwierzenia szybko i szokująco... 😥 Nigdy nie oczekiwałabym od kogokokwiek tak bohaterskiego gestu Honoru...!! Przeciwnie - uważam że akurat Wy z Maćkiem jesteście SERCEM tego programu, uwielbianym przez miliony...