"Twoja twarz brzmi znajomo" wciąż bije rekordy oglądalności. Popularne show widzowie pokochali do tego stopnia, że już niebawem ruszą zdjęcia do kolejnego, 17. już sezonu programu! Widzowie są przyzwyczajeni, że w jury zawsze zasiada Katarzyna Skrzynecka i Magdalena Walewska natomiast dwa dodatkowe jurorskie miejsca są dość ruchome i często zmieniają się ich przedstawiciele. Kto tym razem pożegna się z programem? "Twoja twarz brzmi znajomo" jury opuści uwielbiany gwiazdor! Za nami 16. sezon "Twoja twarz brzmi znajomo", którą wygrał Danzel. Ta edycja przyniosła zresztą wiele emocji, szczególnie że jurorzy często byli dość surowi dla występujących artystów. Gdy Karolina Pisarek ostro skrytykowała Michała Wiśniewskiego , fani bardzo uważnie zaczęli się przyglądać gwiazdorowi "Ich Troje". Okazuje się jednak, że szczerość Michała Wiśniewskiego i jego bardzo krytyczne uwagi będziemy jeszcze oglądać w kolejnym sezonie. Niedawno w sieci pojawiły się doniesienia, że to Katarzyna Skrzynecka odchodzi z "Twoja twarz brzmi znajomo". Aktorka jednak zdementowała te plotki. Z programem pożegna się bowiem Krzysztof Cugowski , który w jury zasiadał jedynie przez jeden sezon! Niestety, nie wiadomo, dlaczego Krzysztof Cugowski opuści szeregi show Polsatu. W mediach pojawiły się jednak już doniesienia, kto zasiądzie na jego miejscu. Jak podaje "Pudelek.pl" nowym jurorem programu będzie Robert Janowski , dawny prowadzący kultowego programu "Jak to melodia"! Zobacz także: "Twoja twarz brzmi znajomo": Finał podzielił fanów! "Nie rozumiem tego werdyktu" Zobacz także: "Twoja twarz brzmi znajomo": Fani gorzko o występie Karoliny Pisarek w roli Young Leosi! "To była tragedia" Przypomnijmy, że muzyk miał już okazję nie raz pojawić się...