Widzowie z niecierpliwością czekają na kolejną, 18. już edycję "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w Polsacie. W show doszło do wielkich zmian - począwszy od nowego jurora (z programu wyrzucono Katarzynę Skrzynecką) do nowego prowadzącego (został nim Maciej Rock). Ale to nie wszystko. Krzysztof Ibisz, którego zobaczymy w roli uczestnika, zdradził, co jeszcze czeka widzów.

Zmiany w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Największą niespodzianką, niekoniecznie wesołą, było dla fanów "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" odejście Katarzyny Skrzyneckiej (wcześniej zaś Michała Wiśniewskiego). Jak na taką decyzję szefostwa stacji zareagował związany z Polsatem od lat Krzysztof Ibisz? Bardzo dyplomatycznie:

Każdy z nas ma swoją rolę, nasi szefowi zarządzają stacją, my, albo ja, prowadzę program, albo występuję - uciął szybko temat.

A co czeka widzów w nadchodzącej odsłonie programu poza nową obsadą?

Teraz zobaczymy zupełnie nową odsłonę programu, będzie nowy juror, będzie nowa dekoracja i nowa czołówka - zapowiada Ibisz!

W rozmowie z Party.pl prezenter opowiedział również co sądzi o powrocie do telewizji Macieja Rocka i czy słyszał już o nowym show... Dody! Zobaczcie rozmowę z Krzysztofem Ibiszem.

