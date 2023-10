Złe wieści dla wszystkich fanów programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W nadchodzącej, najnowszej odsłonie nie zobaczymy wszystkich, dobrze znanych jurorów. Jeden z nich postanowił zrezygnować z tej roli. Informację przekazała stacja Polsat. Kto zastąpi krzesło uwielbianego jurora?

"Twoja twarz brzmi znajomo": Jury w niepełnym składzie

Wielki finał 17. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" już za nami! Teraz wierni fani zabawnego formatu oczekują na jego kolejną odsłonę. Ta na antenie Polsatu pojawi się już wiosną w przyszłym roku. Co ciekawe, w 18. edycji show "Twoje twarz brzmi znajomo" szykuje się prawdziwa rewolucja! Wiadomo już, że w najnowszej odsłonie muzycznego programie na casting będą mogły przyjść także widzowie i wielbiciele formatu, co oznacza, że o wielkie zwycięstwo będą mogły zawalczyć także osoby spoza show-biznesu! To jednak nie koniec zmian. Tym razem stacja podzieliła się smutną informacją. Okazuje się, że zmianie ulegnie także skład jury, bowiem jeden z jurorów odchodzi z show!

Okazuje się, że w najnowszej edycji z formatem pożegna się Michał Wiśniewski. Popularny wokalista zasilał jurorski skład od trzech lat. Pierwszy raz na fotelu jurora zobaczyliśmy go w 15. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Wówczas gwiazdor zdobył sympatię widzów poprzez dużą dawkę humoru i uśmiechu, a także merytorycznych wskazówek, na jakie mogliśmy liczyć niemalże w każdym odcinku. Teraz natomiast stacja Polsat wydała oficjalny komunikat:

- Stacja Polsat dziękuje Michałowi Wiśniewskiemu za te trzy ostatnie wspaniałe sezony świetnej współpracy i udział we wspólnym sukcesie programu — czytamy.

Fani formatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie są jednak pocieszeni faktem, że nie zobaczą już na antenie lidera zespołu "Ich Troje":

- Nie ???? Wielka szkoda. Jedyny prawdziwy. - Szkoda, jedyny szczery i obiektywny juror wszystkich edycji! - Szkoda,jedyny który nie owijał w bawełnę. - Najlepszy juror ❤️

Na razie nie wiadomo jednak, kto zasiądzie na jego krześle. Będziecie za nim tęsknić?