"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Krzysztof Ibisz nie wygrał trzeci raz, ale widzowie nie odpuszczają! 

Za nami trzeci odcinek 18. już edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w Polsacie. Poprzednie dwa wygrał Krzysztof Ibisz, co wzbudziło prawdziwą sensację, ale i sporo kontrowersji wśród widzów. Jak było teraz i dlaczego niektórzy internauci są znów oburzeni? Poszło właśnie o występ Krzysztofa, który tym razem wcielił się w postać Franka Kimono.

18. edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" od kilku miesięcy cieszy się sporym zainteresowaniem, głównie za sprawą rewolucji w obsadzie show, z którym pożegnali się kolejno Michał Wiśniewski, Katarzyna Skrzynecka oraz Piotr Gąsowski. Nowym jurorem został Paweł Domagała, a prowadzącym Maciej Rock. Z kolei największe emocje wśród uczestników wzbudza Krzysztof Ibisz, któremu udało wygrać się dwa pierwsze odcinki nowej serii "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Zwycięstwa prezentera Polsatu podzieliły fanów muzycznego formatu. Niektórzy zarzucali jurorom oraz produkcji, że Ibisz jest faworyzowany, pojawiały się również głosy o "ustawce". Wszyscy więc z niecierpliwością czekali na kolejny odcinek oraz wyniki.

Krzysztof Ibisz wcielił się w postać Franka Kimono i wykonał hit "King Bruce Lee Karate Mistrz". Jurorzy byli znów oczarowani:

Co ciekawe, widzowie też!

mat. prasowe POLSAT

Dlaczego więc występ Krzysztofa Ibisza znów wywołał kontrowersje? Część fanów uważa, że Ibisz dostaje takich artystów, przy których nie musi wykazać się umiejętnościami wokalnymi:

Zgadzacie się z takimi opiniami? W kolejnym odcinku Ibisz wcieli się w rolę Boba Marley'a.

Ostatecznie Krzysztof Ibisz w 3. odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zajął 4. miejsce w głosowaniu jurorów i uczestników. Kto wygrał?

mat. prasowe POLSAT

Zwycięzcą został zaś Oskar Cyms, który zachwycił jako Eminem:

Jestem pod wrażeniem, choć to już właściwie wyświechtane powiedzenie, więc lepiej powiem, zaimponowałeś mi. Jak można nauczyć się takiej ilość tekstu w tak krótkim czasie? Nie jestem co prawda w stanie stwierdzić, czy tam czegoś nie zmyślałeś, ale jeśli nawet, to miałeś to tak osadzone w każdym geście, w każdym akcencie… ja rozumiem, że to musi lecieć, jak po pacierzu, nie ma czasu się zastanawiać. To musisz mieć tak wbite, że nawet jak cię w nocy budzą, to ty please, stand up i please, stand up. - mówiła Walewska.