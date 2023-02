"True Love": Jest zwiastun programu! Fani zachwyceni jedną sprawą. "Fenomenlanie"

Fani "Hotelu Paradise" z wypiekami na twarzach odliczają już dni do wielkie premiery 6. edycji miłosnego show. Poznaliśmy już pierwsze uczestniczki, teraz pora na panów. 24-letni Mikołaj może się pochwalić naprawdę imponującymi osiągnięciami. To Mistrz Polski w Muay Thai! "Hotel Paradise 6": Przebojowy Mikołaj nowym mieszkańcem rajskiego hotelu Już 29 sierpnia na antenie TVN7 zobaczymy premierowy odcinek 6. edycji "Hotelu Paradise" . Jak już wiemy, w rolę prowadzącej po raz kolejny wcieli się niezastąpiona Klaudia El Dursi , a autorką głównego utworu sezonu, podobnie jak w przypadku poprzedniej odsłony rajskiego hotelu, będzie Nana Majos. Teraz stacja odkrywa kolejne karty i prezentuje widzom pierwszych uczestników. Do tej pory poznaliśmy piękną Monikę z 6. edycji "Hotelu Paradise" , która szuka w programie miłości, ale też dobrej zabawy. W 6. edycji "Hotelu Paradise" pojawi się też pewna siebie Anastazja z Ukrainy, która na co dzień jest nie tylko specjalistką od rekonstrukcji włosów, ale też popularną TikTokerką. Kto zawalczy o ich względy? Telewizyjna Siódemka właśnie zaprezentowała pierwszego hotelowego przystojniaka. To 24-letni Mikołaj z Bydgoszczy. Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Michał już tak nie wygląda! "Trzeba próbować nowych rozwiązań" Pomimo młodego wieku, chłopak ma na swoim koncie imponujące osiągnięcia. Od niedawna atrakcyjny nowy uczestnik "Hotelu Paradise" prowadzi własną działalność w branży e-commerce, budując strategie marketingowo-sprzedażowe. To jeszcze nie wszystko! Mikołaj jest Mistrzem Polski w Muay Thai i jak podkreśla, sport od zawsze był ważny w jego życiu. Niestety kontuzja sprawiła, że musiał wycofać się z zawodowstwa, skupiając się na rekreacyjnych treningach. -...