"True Love": Oto uczestnicy pierwszej edycji randkowego show. ZDJĘCIA

"True Love" rusza już od 27 lutego i będzie emitowane na antenie TVN7 i Player.pl. Chociaż do premiery pierwszego odcinka zostało jeszcze kilka tygodni, powoli poznajemy pierwszych uczestników. W "True Love" prawdomówności do wykrywaczem kłamstw poddadzą się m. in. Filip Dziubarczyk, Julia Prusinowska, Kamil Skiba, Martyna Zawadzka, Oliwia Ścierczak i Sara Urban.

"True Love": Oto uczestnicy

Nagrania do "True Love" mają miejsce w gorącej Kolumbii. Ten randkowy program jednak będzie miał niewiele wspólnego z tym, co widzieliście w "Love Island" czy "Hotelu Paradise". Gorący single poszukujący miłości nie będą mogli mijać się z prawdą, ponieważ będą badani na wykrywaczu kłamstw. Wiadomo już jak wygląda willa, w której zamieszkają uczestnicy "True Love", więc czas by poznać jej pierwszych mieszkańców.

Kim jest Filip Dziubarczyk z "True Love"

Filip Dziubarczyk z "True Love" ma 24 lata i mieszka w Poznaniu. Ukończył budownictwo, jednak pracuje jako agent nieruchomości. Jego pasją jest DJ-ing. W przeszłości trenował również karate.

Filip jest typem energetycznej gaduły. Wszędzie go pełno, twierdzi, że jest elokwentny i zabawny. Lubi zwracać na siebie uwagę, ale potrafi też dostosować się do towarzystwa. Mówi o sobie, że jest kołem napędowym każdej imprezy. A jeśli imprezy, to techno-trance i 48-godzinne aftery. Jest spontaniczny, potrafi wsiąść do auta i pojechać do innego miasta, a nawet kraju. Jego ukrytym talentem jest doradzanie znajomym w kryzysach związkowych, jest samozwańczym terapeutą par - czytamy w informacji prasowej.

Jednocześnie podkreśla, że jest bardzo rodzinny:

Najważniejszą dla niego osobą jest mama, jednak od dawna jest już samodzielny. Największym marzeniem Filipa jest miłość. Do programu idzie w jednym celu - żeby odnaleźć drugą połówkę. Nie jest typem romantyka, ale zdarza mu się kupić kwiaty ukochanej, bo wie, że dziewczyny tego potrzebują. Idealna kobieta dla Filipa to zabawna wariatka, z którą nigdy nie kończą się tematy do rozmów. Chciałby, żeby jego wybranka, była jego najlepszą przyjaciółką.

Kim jest Julia Prusinowska z "True Love"

Julia Prusinowska ma 21 lat i pochodzi z miejscowości Stryków niedaleko Łodzi.

Julka jest studentka pielęgniarstwa, ale to jedynie droga do własnego biznesu, związanego z medycyną estetyczną. Doświadczenie zdobywa też pracując w rodzinnej firmie. Przez życie idzie tanecznym krokiem. Latami należała do zespołu tańca współczesnego, a obecnie odnalazła powołanie w pole dance, dzięki czemu nabyła pewności siebie. Ma niezwykle romantyczną i wrażliwą duszę - czytamy w informacji prasowej.

Julia z "True Love" wierzy w wielką miłość, której wzorem jest uczucie jej rodziców. Chce innym uczestnikom przypominać o wartości prawdziwego uczucia.

Julka jest niezwykle ciepła, a bliscy mówią, że jest marzycielką. Łatwo się wzrusza, zwłaszcza mówiąc o rodzinie. Nigdy się nie kłóci, ale nie ma też problemu z wypowiedzeniem swojego zdania. Julka była już w 2 poważnych relacjach. Według niej związki nie przetrwały, ze względu na zbyt szybkie tempo i brak czasu na głębsze poznanie się. Pomimo swojego młodego wieku, bardzo chciałaby się zakochać i oddać kawałek siebie ukochanej osobie. Jej ideałem jest starszy, wysoki brunet, który będzie przede wszystkim jej przyjacielem.

Kto wie, może dogada się z Filipem, on też twierdzi, że przyjaźń w związku jest dla niego ważna.

Kim jest Kamil Skiba z "True Love"

Kamil Skiba ma 23 lata i pochodzi z Warszawy. Sport jest jego pasją i sposobem na życie, ponieważ pracuje jako ratownik wodny, instruktor pływania, snowboardu i zajęć fitness. Wcześniej zawodowo trenował pływanie. Jaki jest na co dzień?

Kamil chciałby być sławny i rozpoznawalny. Mówi, że jego misją jest szerzyć wśród ludzi zdrowy styl życia, jak Ewa Chodakowska. Z drugiej jednak strony uwielbia imprezy w każdej formie – festiwale, domówki i kluby. Dobre towarzystwo jest dla niego równie ważne jak rodzina. Lubi rozśmieszać ludzi do łez. Nie miewa konfliktów i brzydzi się przemocą, przy czym jest bardzo honorowy – dane słowo jest dla niego cenne ponad wszystko. Lekko zarozumiały, pewny siebie i mówiący prosto z mostu. Jest komunikatywny i towarzyski, ale potrzebuje trochę czasu żeby się całkowicie otworzyć i zaprzyjaźnić. W ludziach nie lubi cwaniactwa i rozpychania się przez życie łokciami.

Kamil Skiba do tej pory był w trzech związkach, jaki jest jego ideał kobiety?:

Każdy z nich czegoś go nauczył i rozstawał się bez urazy. Jego ideałem jest drobna brunetka o wysportowanej sylwetce, lekko zadziorna. Ważne dla niego jest, żeby kobieta podzielała jego pasje i znała się na żartach.

Kim jest Martyna Zawadzka z "True Love "

Martyna Zawadzka ma 31 lat i mieszka w Warszawie. Jest asystentką managera w ekskluzywnym salonie jubilerskim. Kocha gotowanie i pieczenie, jednak nie ogranicza swoich pasji tylko do kulinariów:

Dla równowagi kocha być aktywna fizycznie, niedawno ukończyła Runmageddon, planuje także półmaraton oraz start na ekstremalnej trasie rowerowej. Bardzo dużo spaceruje ze swoim psem, którego przygarnęła ze schroniska.

Jaka jest Martyna?

Na pierwszy rzut oka Martyna jest miła i spokojna, ale to tylko pozory. W rzeczywistości to temperamentna dziewczyna ze Śląska! Jest pełna życia i konkretna, a jej autentyczność jest jej największym atutem. Ma w sobie dużo dziecięcego entuzjazmu, który bezustannie pielęgnuje. Uwielbia imprezy na powietrzu, taniec, szaleństwo i zabawę do białego rana. Jest osobą bardzo empatyczną, ma tendencję do usprawiedliwiania ludzi i wzruszania się na filmach. Uwielbia być w związku, a życie singielki w ogóle do niej nie przemawia.

Martyna z "True Love" była w dwóch poważnych związkach, a bycie singielką jest nie dla niej:

Często korzysta z aplikacji randkowej, niestety wśród wielu kandydatów nie było tego jedynego. Lubi romantyczne randki, ale to na tych ekstremalnych bawi się najlepiej. Szuka pewnego siebie mężczyzny, z otwartą głową i wychodzącego z inicjatywą na wspólne, aktywne spędzanie czasu.

Kim jest Oliwia Ścierczak z "True Love"

Oliwia Ścierczak z "True Love" ma 24 lata i mieszka w Poznaniu. Z wykształcenia jest prawniczką, ale zawodowo zajmuje się rozpisywaniem diet i planów treningowych.

W wolnych chwilach uwielbia gotować i piec, zwłaszcza dla przyjaciół i rodziny. Jej ogromną pasją jest sport – z sukcesami trenowała biegi długodystansowe i sporty sylwetkowe. Oliwia jest duszą towarzystwa i najlepiej odnajduje się w otoczeniu ludzi. W przyjaźni jest oddana, zawsze wysłucha i doradzi w trudnych sytuacjach. Mówi, że brakuje jej asertywności – często przedkłada dobro innych nad swoje. Jest uparta i niecierpliwa, często najpierw działa, a później myśli o konsekwencjach. Jest typową romantyczką, urzekają ją mężczyźni którzy bezinteresownie i spontanicznie obdarowują ją kwiatami, uwielbia romantyczne randki - czytamy w notce prasowej.

Dotychczasowe związki Oliwii z "True Love" kończyły się bolesnymi zawodami. Jest singielką od czterech lat:

Ostatni partner bardzo ją zranił, gdy okazało się, że szuka tylko przygody, w dodatku nie tylko z nią. Jeszcze niedawno przelotne romanse były dla niej normalnością, jednak teraz poczuła, że czas znaleźć kogoś bliskiego i wkroczyć w poważną relację. Chciałaby być dla kogoś księżniczką.

Kim jest Sara Urban z "True Love"

Sara Urban z "True Love" ma 21 lat i mieszka we Wrocławiu. Ma wiele pasji, a niektóre jej zachowania mogą onieśmielać:

Na co dzień studiuje socjologię, pracuje w sprzedaży telefonicznej i udziela korepetycji. Wolny czas poświęca na liczne zainteresowania. Tuż po osiemnastce zrobiła prawo jazdy na motocykl i kupiła własną maszynę. Tą pasją zaraził ją tata. Scena to jej najszczęśliwsze miejsce na ziemi, śpiewa od dziecka, czy to na karaoke, czy w zespole, który założyła z koleżankami z liceum. Nie wyobraża sobie życia bez siłowni i podróży. Jest charyzmatyczną, odważną, zaradną i pełną dystansu do siebie wariatką. Cechuje ją totalna bezpośredniość. Jak sama mówi „nieraz zdarzyło jej się podrywać chłopaków tekstami niczym pijany wujek na weselu”.

Jaka jest na co dzień?

Jest oczytaną romantyczką, a dla swojego partnera i przyjaciół potrafi pokazać wrażliwą i troskliwą stronę. Singielką jest już pół roku. Jej dwa dotychczasowe związki były całkowicie skrajne – jeden wybuchowy i pełen spięć, drugi spokojny jak życie emerytów. Ona jednak szuka czegoś pośrodku. Mimo tego, że jest otwarta, nie zakochuje się łatwo. W mężczyznach największą rolę dla niej odgrywa sylwetka. Szuka bratniej duszy z podobnym poczuciem humoru, mężczyzny który będzie jej najlepszym przyjacielem i partnerem na całe życie.

Czy znajdzie miłość w "True Love"? Jesteście ciekawi tego, co czeka uczestników w nowym miłosnym formacie TVN7?