Weronika Pawelec to bez wątpienia jedna z bardziej kontrowersyjnych uczestniczek programu dla poczatkujących modeli. Po ostatnim odcinku "Top Model" musiała się mierzyć z ogromnym hejtem - internauci zarzucali jej roszczeniowość i niewdzięczność. Po tak mocnych słowach modelka postanowiła opublikować wymowne oświadczenie, w którym odnosi się do krytyki i wielu innych, istotnych kwestii.

Najnowsza edycja programu dla początkujących modeli od samego początku wzbudza ogromne emocje. Kiedy podczas pokazu w "Top Model" omal nie doszło do tragedii, telewidzowie nie zostawili na programie suchej nitki - sugerowali, że konkurencje są niebezpieczne dla uczestników. Równie dużo emocji wzbudziły wielkie metamorfozy w "Top Model 11". Największe kontrowersje jednak wywołał ostatni odcinek show - sprawczynią zamieszania okazała się być głuchoniema modelka, która niejednokrotnie płakała na wizji, a nawet wyraziła swoje niezadowolenie z kreacji, otrzymanej na pokazie niemieckiego projektanta, Kiliana Kernera. Wówczas widzowie "Top Model" zmiażdżyli Weronikę, zarzucając jej płaczliwe i egoistyczne zachowanie. Na odpowiedź modelki nie trzeba było długo czekać. Na Instagramie Weroniki Pawelec z "Top Model" pojawił się obszerny wpis:

- Dużo osób pisze, że niestosownie zachowuje się w programie "Top Model", płacząc itp. Tak, płakałam ale czy dużo więcej, niż niektórzy uczestnicy programu to mam wątpliwości. Na pewno było to eksponowane w programie i jak już, to zdarzyło mi się to poza pozowaniem i wybiegiem i niestety nie było miejsca dyskretnego, nawet jak większość z Was widziało, musiałam wyprosić kamerzystę z toalety, gdy chciałam być przez chwilę sama i sobie poryczeć - zaczęła modelka.

Zobacz także: "Top Model 11": Zaskakujące zachowanie uczestnika! "Upokorzyłeś Klaudię". Kto pożegnał się z programem?

Uczestniczka "Top Model" w swoim oświadczeniu poruszyła także inne, ważne kwestie:

- Co do mojej mimiki to niestety nie jestem zbyt wylewną osobą i nie umiem i nie chcę udawać kogoś innego na rzecz programu itp. Jestem jaka jestem i jeśli to jest taką przeszkodą w modelingu, że zamyka mi drogę w rozwoju to trudno, ale mam nadzieję, że raczej chodzi o to w tym wszystkim, że liczy się to, co pokazuje na wybiegu i w czasie pozowania, niż w moim prywatnym życiu, a w nim jedni są smutasy, inni awanturnicy, empatyczni, despotyczni... i łączą rolę zawodową z tym i jakoś nikomu to nie przeszkadza więc i może mi się uda jak sobie czasem popłaczę i że sprawiając wrażenie naburmuszonej smutaski - napisała.