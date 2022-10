"Top Model 11": Zaskakujące zachowanie uczestnika! "Upokorzyłeś Klaudię". Kto pożegnał się z programem?

Kto musiał pożegnać się z " Top Model " po dzisiejszym odcinku? Decyzja jurorów była wyjątkowo trudna, ponieważ osoba, której dzisiaj poszło najsłabiej była jedną z faworytów do zwycięstwa... Dziś było trzy wyjątkowe sesje: "romantyczny poranek" w duetach z gwiazdami poprzednich edycji, sesja we współpracy z WWF, gdzie modele musieli się wcielić w zagrożone gatunki zwierząt oraz niespodzianka! Sesja rodzinna! I to właśnie zdjęcia z tej sesji były oceniane na panelu, którego gośćmi specjalnymi byli Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Poznajmy więc werdykt. Zobacz także: Wypadek w "Top Model"! Czy kontuzja wykluczy jedną z modelek?! Dziś odpadła faworytka! "Top Model": Łukasz Bogusławski odpadł z programu! Pierwszym zadaniem odcinka była sesja zdjęciowa, podczas której aktualni uczestnicy pozowali z uczestnikami z poprzednich edycji. Tym samym po raz kolejny w "Top Model" pojawili się: Klaudia El Dursi, Jakob Kosel, Staszek Obolewicz, Olga Kleczkowska, Kasia Szklarczyk, Ania Markowska, Dawid Woskanian, Hubert Gromadzki, Ania Jaroszewska i Rafał Torkowski). Tematem sesji był "romantyczny poranek". Drugie zadanie było wyjątkowo trudne i poruszało bardzo ważny temat ochrony zwierząt. Sesja zdjęciowa powstała we współpracy z WWF, a uczestnicy wcielili się w zagrożone gatunki zwierząt m. in. niedźwiedzia, fokę czy rysia. W odcinku nie brakowało również wzruszeń, ponieważ uczestników odwiedziły ich rodziny! Nie była to jednak zwykła wizyta, ponieważ najważniejszą i panelową sesją odcinka była... sesja rodzinna! Gośćmi specjalnymi podczas panelu jurorskiego byli Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Najlepsze zdjęcie na panelu jurorskim należało do Mariusza, który pozował...