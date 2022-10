"Top Model 11": Widzowie miażdżą Weronikę: "Roszczeniowa i niewdzięczna dziewczyna"

Weronika Pawelec zapowiadała się na faworytkę "Top Model" i chociaż dobrze radzi sobie na wybiegu oraz w sesjach zdjęciowych, współpraca z nią nie należy do najłatwiejszych. W ostatnim odcinku uczestnicy mieli zaprezentować kreacje niemieckiego projektanta. Weronika w obecności Kiliana Kernera wyrażała swoje niezadowolenie z dobranej dla niej kreacji. Po otrzymanej reprymendzie nie kryła zdziwienia, że nie wiedziała, że zachowanie za kulisami też będzie oceniane. Uczestnicy powoli mają jej dość:

Zobaczcie, co wydarzyło się w odcinku.

Niedawno widzów oburzyły niebezpieczne konkurencje dla uczestników "Top Model". Teraz jednak na niezbyt przyjemne komentarze ze strony internautów zapracowała sobie Weronika Pawelec. Głuchoniema modelka nie ma łatwo w programie. Weronika z "Top Model" wypowiedziała się na temat wykluczenia ze społeczeństwa ze względu na chorobę. Koledzy z programu wykazali jej jednak wiele zrozumienia, chociaż wnioskując po ostatnich zachowaniach modelki, mają do niej coraz mniej cierpliwości. Wszystko przez nieprzemyślanie i niegrzeczne zachowania Weroniki podczas pracy z projektantem. Weronika Pawelec wyprowadziła z równowagi modowego speca, Kiliana Kernera swoim roszczeniowym zachowaniem i głośnym wyrażaniem swoich poglądów na temat przydzielonych jej kreacji na wybieg.

Zachowanie Weroniki Pawelec oburzyło również jej kolegów z programu, którzy postanowili dla niej własnego dobra sprowadzić ją na ziemię:

Ty serio popracuj nad tym, bo to nie jest pierwszy raz. Jeśli ty się tak zachowujesz, to później ludzie nie będą chcieli z tobą pracować.

Niestety zanim Weronika z "Top Model" zdążyła skorzystać z rady, w internecie wysypała się fala krytyki, skierowana w jej stronę. Fani formatu stwierdzili, że zachowanie modelki jest niedopuszczalne:

- Weronika - najbardziej roszczeniowa, niegrzeczna i niewdzięczna dziewczyna w historii "Top Model". Źle się to ogląda.

- Ktoś może powiedzieć, że Weronika pada ofiarą montażu. Tak ktoś mi odpowiedział na mój komentarz tydzień temu. No i co? Ona taka marudna jest! Nawet inni uczestnicy jej to wypominają.

- No ja przez te twoje gwiazdorzenie nie widzę cię po prostu tutaj. Inni robią wszystko, mimo że im trudno, ciężko, niewygodnie itp. Trzymam za ciebie kciuki, abyś zmieniła swoje podejście.

- Przykro się patrzy jak się mażesz. Bądź bardziej uśmiechnięta i profesjonalna.

- Załamuje mnie poziom tego programu, w branży modowej nie ma miejsca na ludzi którzy się tak zachowują … Choroba chorobą ale w życiu nie ma taryfy ulgowej, zwłaszcza w świecie mody, gdzie modelka nie ma prawa głosu i jest narzędziem dla projektanta, a jej pracą jest dostosowanie się i pokazanie w jak najlepszym świetle pracy artysty… No dziewczyno, zleceń raczej żadnych z takim nastawieniem nie dostaniesz.