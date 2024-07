Za nami wybory do parlamentu i wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość przejmie władzę w Polsce. Czy w związku z tym partia Jarosława Kaczyńskiego zacznie rządzić również w Telewizji Publicznej i pozbędzie się Tomasza Lisa, który nigdy nie ukrywał, że nie jest zwolennikiem PiS-u?

O przyszłości Lisa w TVP wypowiedział się Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości:

Niech Tomasz Lis w mediach prywatnych robi w mediach prywatnych to, na co ma ochotę i na co mu właściciel pozwala. W publicznych powinny być wysokie standardy wobec dziennikarzy. Media publiczne są jednostronne i zdominowane przez PO, PSL i SLD. A muszą być publiczne. Mam nadzieję, że to, co robił Tomasz Lis, postrzegane będzie jako złamanie standardów dziennikarskich.