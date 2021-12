"The Voice of Poland": znamy zwycięzcę 12. edycji muzycznego hitu TVP!

Wielki finał "The Voice of Poland" już za nami! Kto okazał się najlepszym głosem w Polsce? Poznajcie zwycięzcę 12. edycji muzycznego hitu Telewizyjnej Dwójki!

Za nami finałowy odcinek 12. edycji "The Voice of Poland". W sobotę, 4 grudnia, poznaliśmy zwycięzcę kultowego, muzycznego hitu Telewizyjnej Dwójki. O miano najlepszego polskiego głosu zawalczyli: Marta Burdynowicz, jedyna finalistka tego sezonu, a także Wiktor Dyduła, Rafał Kozik oraz Bartosz Madej . Kto zgarnął główną nagrodę? Sprawdźcie!

Finał 12. edycji "The Voice of Poland"

Jak co roku finał był podzielony na trzy rundy. W pierwszym etapie każdy finalista wystąpił ze swoim mentorem, a następnie zaśpiewał solo. Pierwszy na scenie pojawił się Wiktor Dyduła wraz ze swoimi muzycznymi trenerami - Tomsonem i Baronem. Panowie zachwycili publiczność utworem "Best of You" zespołu Foo Fighters. Następnie uczestnik wykonał "Kiss from a Rose" Seala.

- Doskonale wiesz, że jesteś świetnym wokalistą i bawisz się wokalem i myślę, że wszyscy to czują - przyznała Sylwia Grzeszczak.

- Myślę, że przed tobą bardzo długa i ciekawa droga na estradzie polskiej - dodał Marek Piekarczyk.

- No mamy diament - ocenił Wiktora Tomson, podsumowując jego przygodę w programie.

Następnie scenę podbił Rafał Kozik. Uczestnik wraz z mentorką, Sylwią Grzeszczak zaśpiewał "You Raise Me Up" - Josha Groba. Ogromnym zaskoczeniem dla widzów i zgromadzonej w studio publiczności był nie tylko spektakularny występ tej dwójki, ale też fakt, że artystka postanowiła w wyjątkowy sposób uhonorować swojego podopiecznego, ozdabiając swój fortepian jego podobizną. Następnie Rafał zaśpiewał "Easy on me" Adele.

- Bardzo rozwinąłeś się w tym programie, rozwinąłeś skrzyła i leć na nich - zachwyciła się Justyna Steczkowska

- Ja jestem zachwycony tym, jak z każdego tonu potrafisz zrobić magię - dodał Tomson.

Kolejny wystąpił Bartosz Madej, który wraz z Markiem Piekarczykiem wykonał "Modlitwę" zespołu Breakout, a następnie "To Love Somebody" Bee Gees.

- Trudno cię nie lubić, to było najlepsze wykonanie ze wszystkich twoich piosenek tutaj - przyznała Justyna Steczkowska.

Jako ostatnia na scenie stanęła uznawana za faworytkę 12. edycji "The Voice of Poland" - Marta Burdynowicz, która podczas przesłuchań zrobiła na jurorach niesamowite wrażenie, kiedy obróciła wszystkie fotele i doprowadziła do łez samą Justynę Steczkowską. Wraz ze swoją mentorką, Justyną Steczkowską Marta wykonała poruszający utwór "Angel" Sarah McLachlan, a następnie "I Will Always Love You" Whitney Houston.

- Weszłaś na scenę i dałaś z siebie wszystko [...] myślę, że wygrałaś tą piosenką - podsumowała Sylwia Grzeszczak.

Po zakończeniu wszystkich występów, decyzją widzów z dalszą walkę o 50 tys. złotych, kontrakt z wytwórnią muzyczną oraz tytuł najlepszego głosu Polski musiał pożegnać się Wiktor Dyduła. W kolejnym etapie Marta, Rafał i Bartosz wykonali kultowe polskie przeboje. Rafał Kozik zaśpiewał "Och, życie, kocham cię nad życie" Edyty Geppert.

- Trudna piosenka, ma świetny tekst, ma świetną sławę. Brawo, że ją uniosłeś - przyznała Justyna Steczkowska.

Bartosz Madej wstąpił w utworze "Kiedy mnie już nie będzie" Seweryna Krajewskiego.

- Dziękuję za emocje, jakie poczułem. Doceniam twój brak nadęcia i twoją naturalność - podsumował Baron.

Ostatnia po raz kolejny na scenie stanęła Marta Budrynowicz, która wykonała przebój "Odkryjemy miłość nieznaną" Alicji Majewskiej, jurorki "The Voice of Senior".

-Pięknie wyważyłaś to zrelaksowanie podczas wykonu. Śpiewałaś ze swobodą, ale też przywaliłaś tym wokalem - przyznała Sylwia Grzeszczak. - Masz wszystkie zadatki, żeby stać się divą - dodał Baron.

Decyzją widzów tym razem najsłabiej poradził sobie Rafał Kozik i to on musiał pożegnać się z walką o główną nagrodę programu.

Finał 12. edycji "The Voice of Poland" - kto wygrał?

W ostatniej odsłonie show nie zabrakło wielkich emocji i zachwycających występów. W finałowym odcinku 12. edycji "The Voice of Poland" na scenie pojawili się również goście specjalni, którzy uświetnili wieczór swoimi zachwycającymi wykonami. Wśród nich Sara James, która wygrała 4. sezon "The Voice Kids", a następnie okazała się najlepsza w finale programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021" i w grudniu tego będzie reprezentować Polskę z utworem "Somebody" na Eurowizji Junior 2021 w Paryżu. Nie zabrakło też Krystiana Ochmana, zwycięzcy 11. edycji "The Voice of Poland, którego kariera nabrała zawrotnego tempa tuż po występie w muzycznym hicie TVP 2, a także gwiazdy światowego formatu. Matteo Bocellego, syn legendarnego tenora Andrei Bocellego.

W ostatecznej trzeciej rundzie na scenie zabrzmiały dźwięki najnowszych singli finalistów, które widzowie po raz pierwszy usłyszeli w półfinale. Bartosz zaśpiewał swój singiel "Moje Serce", który na YouTube ma już ponad 90 tys. odsłon, a Marta zaśpiewała swój utwór "Żaden wstyd", który bije rekordy popularności na YouTube.

Decyzją widzów to wygrywa Marta Budrynowicz 12. edycję "The Voice of Poland"!

Poniżej możecie usłyszeć autorski singiel Marty: