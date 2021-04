Gdy Sara Egwu-James pojawiła się na scenie czwartej edycji "The Voice Kids", jurorzy dosłownie zaniemówili. I już wtedy było wiadomo, że dziewczynka będzie faworytką najnowszej odsłony programu. Zaśpiewała "Anyone" Demi Lovato, a w oczach Cleo i Dawida Kwiatkowskiego pojawiły się łzy.

- Myślałam, że to Whitney! - zachwycała się Cleo. - Ciebie się nie słucha, ciebie się słyszy - komentował Tomson.

Choć jurorzy stoczyli o zdolną 12-latkę prawdziwą bitwę, ostatecznie wybrała Tomsona i Barona. To był początek, który doprowadził ją do finału show i ostatecznego zwycięstwa. Sara Egwu-James wygrała czwartą edycję show TVP, 50 tysięcy na rozwój talentu oraz kontrakt płytowy.

Sara Egwu-James kandydatką na Eurowizję Junior?

Kolejna wykonana piosenka w show, wywołała chyba jeszcze większy entuzjazm. Sara zaśpiewała Husavik, główny motyw muzyczny filmu "Eurovision Song Contest: historia zespołu Fire Saga". Film opowiada o artystach, którzy spełniają swoje wielkie marzenie o występie na Eurowizji. Po brawurowym wykonaniu hitu przez dziewczynkę natychmiast pojawiły się komentarze, że będzie ona mocną kandydatką na kolejny konkurs dziecięcej Eurowizji.

Niektórzy już wróżą jej sukces na miarę Roxy Węgiel, czy Viki Gabor. Zresztą oceńcie sami.

W finałowym odcinki Ida Nowakowska zapowiadając Sarę przypomniała, tą "eurowizyjną" piosenkę.

- Coś mi mówi, że ją tam zobaczymy - rzuciła prezenterka.

I oby to były prorocze słowa. Życzymy tego i jej, i nam wszystkim.

Kim jest Sara Egwu-James?

Sara urodziła się 10 czerwca 2008 w Słubicach, niebawem skończy więc 13 lat. Dziewczynka jest uczennicą szkoły podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim. Zaczęła śpiewać w wieku 6 lat, wtedy też wygrała pierwszy konkurs wokalny - Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Szczecinku.

Od tego momentu jeździmy na ten festiwal co roku. Od trzech lat jest on organizowany w Krakowie. Sara zawsze wraca stamtąd z jakąś nagrodą lub wyróżnieniem. Udział w tym konkursie to już taka nasza coroczna tradycja – mówi w portalu iloveslubice.pl mama Sary, Arleta Dancewicz.

W Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Słubicach Sara uczy się gry na pianinie. Zajęcia wokalne ma w SMOK-u, czyli słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. O muzyce myśli bardzo poważnie. Zresztą już teraz traktuje ją jak sposób na życie.

Jesteśmy bardzo muzyczną rodziną. Szczególnie z tatą dużo tańczymy i śpiewamy - wyznała.

To właśnie pochodzącemu z Nigerii tacie zawdzięcza swoją oryginalną urodę, ale też chyba miłość do muzyki. Jak przypomniała gala.pl, John James brał udział w innym telewizyjnym show - "Bitwie na głosy", gdzie oglądaliśmy go w chórze rapera Mezo.

Cała rodzina mocno trzyma za nią kciuki w programie.

Zawsze mi kibicują, mama, tata, Szymon, cała rodzina bardzo mnie wszyscy wspierają i wierzą we mnie. Babcia z dziadkiem i wujek zawsze trzymają za mnie mocno kciuki. Mama pomaga mi organizować się przed każdym konkursem. Dba o wszystko. Jeździ ze mną, udziela wskazówek, jest chyba moją najwierniejszą fanką… Na pewno! - mówiła w wywiadzie dla iloveslubice.pl.

W finale Sara zmierzyła się z bardzo utalentowanymi dzieciakami - Tatianą Kopalą z drużyny Cleo i Olkiem Klembalskim z drużyny Dawida. Ale to jej widzowie przyznali główną nagrodę i zwycięstwo w całym show. Zgadzacie się z tym wynikiem?

Instagram, TVP

Jak myślicie, czy Sara będzie kolejną gwiazda na miarę Roxie Węgiel, Viki Gabor, czy Alicji Szemplińskiej? Oto kolejna próbka jej niezwykłego talentu:

Sara Egwu-James na Instagramie i YouTube

Dziewczynka jest coraz bardziej popularna w mediach społecznościowych. Profil Sary Egwu-James na Instagramie śledzi już ponad 64 tys. osób!

Sara Egwu-James ma też swój kanał na YouTube, tam również możemy usłyszeć próbki jej talentu.

Jesteśmy przekonani, że The Voice Kids to dopiero początek, dziewczynę czeka z pewnością kariera.