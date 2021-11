"Voice of Poland": Marta Burdynowicz faworytką 12. edycji? "Duma rozpiera,  mając taki głos w Polsce!"

Czy Marta Burdynowicz wygra 12. edycję "The Voice of Poland"? Na pewno jest jedną z głównych kandydatek do nagrody.

Za nami pierwszy etap live 12. edycji „The Voice of Poland”. W sobotę obejrzeliśmy 16 występów - po cztery z drużyn każdego jurora i trenera. Niestety, z każdej z nich musiał zostać wyeliminowany jeden uczestnik.

Bez wątpienia artystką, którą zapamiętamy na długo jest niesamowita Marta Burdynowicz z drużyny Justyny Steczkowskiej. 28-letnia wokalistka zachwyciła tak jury, jak i widzów, którzy zasypali ją komplementami.

Jeśli nie widzieliście jej występu, zobaczcie koniecznie.

Zobacz także: "Voice of Poland": Justyna Steczkowska walczy z wiatrem w nieziemskiej mini i z bajecznie drogą torebką

Marta Burdynowicz faworytką 12. edycji "The Voice of Poland"?

Już niebawem przekonamy się kto zdobędzie tytuł Najlepszego Głosu w Polsce i zgarnie główną nagrodę - 50 tysięcy złotych. Już wiadomo, że wśród głównych faworytów tej edycji "The Voice of Poland" jest Marta Burdynowicz z drużyny Justyny Steczkowskiej. Już podczas przesłuchań zrobiła na jurorach niesamowite wrażenie, kiedy obróciła wszystkie fotele i doprowadziła do łez samą Justynę Steczkowską.

YouTube/The Voice of Poland

Jej sobotni występ na żywo zachwycił nie tylko jurorów, ale też widzów.

Marta zaśpiewała "I'm Changing" z repertuaru Jennifer Hudson (oryginalnie Jennifer Holliday) Nie było jeszcze w polskim The Voice takiej wokalistki. Jest wyjątkowa i zasługuje na zwycięstwo. Magiczna! Ogromny wokal i kultura sceniczna. Światowy poziom! Świetna!!! Gwiazda po prostu. Tylko jej słuchać i się zachwycać. This is the Voice of Poland 2021.❤ Duma rozpiera, mając tak wyjątkowy głos w Polsce! 😍😍😍😍👏 Marta ,jest tak kompletna, że brak mi słów 🙏♥️ Jedyna kandydatka do wygranej Voice tego roku. Jak śpiewa to aż ciarki przechodzą 😍

Zobaczcie jak wyglądał występ uczestniczki z drużyny Justyny Steczkowskiej:

Zobacz także: "The Voice of Poland": Spięcie jurorów i mocne słowa Piekarczyka: "Czołówka polskiej estrady niszczy piosenki"

Kim jest Marta Burdynowicz z 12. edycji "The Voice of Poland"?

Marta Burdynowicz ma 28 lat i pochodzi z Elbląga. Od lat związana jest jednak z Warszawą i Trójmiastem.

Jako dziecko zamiast bajek wolała teledyski MTV - czytamy na oficjalnej stronie "The Voice of Poland".

Jak dowiadujemy się z Wikipedii, Marta jest absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku. Gra w musicalach - występuje m.in. na deskach warszawskiego Teatru „Roma”, Teatru Muzycznego w Poznaniu, czy Teatru Muzycznego w Łodzi. Występowała m.in. w „Mistrzu i Małgorzacie”, „Kombinacie”, „Pilotach”, „Rock of Ages”, czy „Zakonnicy w przebraniu”. Jest również aktorką dubbingową. Podkładała głos m.in. do „My little pony”, „Dumbo” oraz „Muppety na tropie”.

Ma też na koncie duże osiągnięcia - jest finalistką Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anny German oraz Laureatką Nagrody Publiczności konkursu "Pamiętajmy o Osieckiej" w 2018 roku.

Zobaczcie jej występ z "Szansy na sukces" sprzed roku.