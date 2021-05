"The Voice Senior": Kto zastąpi Andrzeja Piasecznego? Zaskakujące doniesienia mediów!

Gdy media obiegła wiadomość, że Andrzej Piaseczny nie wystąpi już w roli jurora w programie "The Voice Senior", fani zaczęli ubolewać, że nie zobaczą już uwielbianego wokalisty w talent show dla seniorów. Kto zatem może zastąpić go w tej roli? Jak donosi jeden z tabloidów, jest już kandydatka, na którą producenci show czekali od lat! Będziecie w szoku, gdy dowiecie się, kto ma zastąpić Andrzeja Piasecznego!

"The Voice Senior": Kto zasiądzie w fotelu jurorskim za Andrzeja Piasecznego?

W formatach "The Voice" szykują się naprawdę wielkie zmiany. Najpierw dowiedzieliśmy się, że w "The Voice of Poland" zabraknie Michała Szpaka - ta wiadomość mocno zasmuciła fanów show, którzy nie wyobrażają sobie tego programu bez udziału charyzmatycznego wokalisty. Na ten moment nie ma jednak oficjalnych informacji, kto mógłby zastąpić fantastycznego jurora, jednak pojawiły się już pogłoski, że następczynią Szpaka może być... Sylwia Grzeszczak!

Zmiany w fotelach jurorskich nie ominęły również programu "The Voice Senior". Niestety, z show pożegnał się Andrzej Piaseczny, który przeszedł w ostatnich latach z "The Voice of Poland", właśnie do muzycznego talent show dla seniorów. Fani uwielbiali go w tej roli, ale mimo to stacja zdecydowała się na zmiany. Kto zatem może go zastąpić? Jak dowiedział się "Super Express" może to być... Maryla Rodowicz!

O udziale 75-letniej wokalistki w tego typu programie, fani marzyli już od lat. Co więcej, według ustaleń tabloidu, w jury tej edycji mają zasiadać same kobiety. To oznaczałoby, że z programem może pożegnać się również Witold Paszt! Czy tak ostatecznie się stanie? Nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać na oficjalnie informacje.

Według informacji "Super Expressu", to Maryla Rodowicz może zastąpić Andrzeja Piasecznego!

Na udział królowej polskiej sceny w tego typu programie czekano od lat!