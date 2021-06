"The Voice of Poland": Michał Szpak reaguje na odejście Edyty Górniak! Wymowne?

W najnowszej edycji "The Voice of Poland" nie zobaczymy ani Michała Szpaka, ani Edyty Górniak. Czy już wiadomo, kto ich zastąpi?

Tego nikt się nie spodziewał! W jury "The Voice of Poland" nastąpiły kolejne wielkie zmiany. Choć nowa edycja show ruszy już jesienią, to wciąż nie wiadomo, kogo ostatecznie zobaczymy w fotelach jurorskich. Kilka tygodni temu potwierdziły się plotki, że w kolejnej edycji zabraknie Michała Szpaka. Teraz okazało się, że niespodziewanie z funkcji jurorki zrezygnowała też Edyta Górniak! Co się stało? Gwiazda przyznała, że dostała zaproszenie do 12. edycji programu i długo zastanawiała się, czy je przyjąć. Górniak nie ukrywa, że była to dla niej bardzo trudna decyzja, jednak mimo wielu rozmów z produkcją i Telewizją Publiczną postanowiła skupić się teraz na innych projektach i ostatecznie zrezygnowała z udziału w show.

"Kochani Moi. Przez ostatnich kilka tygodni spoczywało i ciążyło na moich ramionach kilka ważnych decyzji. Jestem bardzo Wdzięczna za zaufanie wobec jakości mojej pracy, a także szanuję i lubię atmosferę współpracy pomiędzy wszystkimi moimi Partnerami, Producentami, Podwykonawcami, Wydawcami i Reżyserami. Mimo wielu życzliwych rozmów i starań zarówno ze strony Produkcji Programu „The Voice od Poland” jak i Telewizji Polskiej, niestety nie mogłam przyjąć zaproszenia do programu w tym sezonie. Przepraszam wszystkich Fanów tego formatu", tłumaczyła na Instagramie"

Fani wokalistki zapewniają, że rozumieją i szanują powody jej decyzji. Część z nich ubolewa, że Edyta nie będzie oceniać uczestników, inni jej przyklaskują. Do wpisu gwiazdy odniósł się też jej kolega z jury Michał Szpak. Co napisał?

Michał Szpak komentuje odejście Edyty Górniak z "The Voice of Poland"!

O tym, że Michał Szpak nie pojawi się w "The Voice of Poland" wiadomo już od kilku miesięcy. Kiedy ta informacja wyszła na jaw, od razu pojawiły się spekulacje, kto zastąpi wokalistę w fotelu jurora. Plotkowano, że będzie to Rafał Brzozowski, artysta szybko jednak zdementował te informację. Na giełdzie nazwisk wymieniano również m.in. Marinę Łuczenko-Szczęsną, Annę Wyszkoni, a ostatnio także Sylwię Grzeszczak. Żadna z artystek nie potwierdziła jednak tych doniesień. Co więcej, sam Michał Szpak też oficjalnie nie wypowiedział się na temat swojego rozstania z TVP. Postanowił jednak skomentować wpis Edyty Górniak, dotyczący jej odejścia z programu. Jego gest fani odczytali jako aprobatę dla jej decyzji. Co napisał Szpak? Wokalista zostawił od wpisem Górniak.... serduszko! Cóż, czasem emotikony też mówią więcej niż słowa :)

Edyta Górniak zrezygnowała z jurorowania w 12. edycji "The Voice of Poland". Swoją decyzję gwiazda tłumaczy brakiem czasu i niemożnością pogodzenia tej pracy z innymi projektami.

Michał Szpak był jednym z najbardziej lubianych jurorów "The Voice Of Poland". Plotkowano, że TVP nie przedłużyło z nim umowy, bo artysta głośno wsparł strajk kobiet, społeczność LGBT+ i nie krył się ze swoimi przekonaniami politycznymi.

VIPHOTO/East News

Ze składu jurorskiego ostatniej edycji "The Voice of Poland" widzowie zobaczą tylko Tomsona i Barona. Z udziału w show, oprócz Michała Szpaka i Edyty Górniak, zrezygnowała też Urszula Dudziak. Wokalistka woli ruszyć w trasę koncertową, niż ponownie zasiadać w roli trenerki w show. Kto zastąpi całą trójkę? O tym przekonamy się już niebawem.