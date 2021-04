Kto zastąpi Michała Szpaka w "The Voice of Poland"? Na liście nazwisk pojawił się mocny kandydat

Michał Szpak to jeden z najbardziej lubianych artystów polskiego show biznesu. Wokalista dodatkowo zaskarbił serca milionów osób, odkąd pojawił się w jury programu "The Voice of Poland". Jednak jak ostatnio udało się dowiedzieć "Party", niestety nie zobaczymy już Michała Szpaka zasiadającego w czerwonym fotelu uwielbianego muzycznego show!

Dla fanów "The Voice of Poland" ta informacja jest wyjątkowo smutna. Kto zatem zastąpi tak charyzmatyczną i wybitną postać tego programu? Według medialnych doniesień, może to być wielki gwiazdor TVP! O kim mowa? Sprawdźcie szczegóły poniżej.

Nowy juror w "The Voice of Poland". Kto zastąpi Michała Szpaka?

Michał Szpak był związany z programem "The Voice of Poland" przez kilka lat. Zawsze merytoryczny i profesjonalny, a przy tym pełny empatii i dobrego humoru. Nic więc dziwnego, że wielu uczestników marzyło, aby być w jego drużynie. Michał udowodnił, że jest nie tylko fantastycznym wokalistą, ale i świetnym trenerem - dwa razy doprowadził swojego podopiecznego do zwycięstwa.

Gdy w mediach, czy serwisach społecznościowych pojawiały się sondy, kto jest najlepszym trenerem według fanów "The Voice of Polnad", Michał Szpak zostawiał konkurencję daleko w tyle. Niestety, pomimo tak ogromnej sympatii widzów, stacja najprawdopodobniej zrezygnowała z współpracy z artystą.

W jurorskim składzie zbliżającej się edycji, mamy na pewno zobaczyć Urszulę Dudziak oraz Tomsona i Barona. Pojawiły się też doniesienia, że mimo wcześniejszych spekulacji miejsce Edyty Górniak w programie również nie jest zagrożone. Z kolei według informacji uzyskanych przez "Jastrząb Post", Michała Szpaka może zastąpić... Rafał Brzozowski!

Jest jedną z kluczowych gwiazd TVP, co czyni go idealnym kandydatem na to miejsce. Jeśli tylko uda mu się odnieść sukces na Eurowizji, to posada trenera jest niemal pewna - mówi źródło portalu Jastrząb Post.

Kariera Rafała Brzozowskiego ostatnio nabrała pełnych obrotów - jest prowadzącym "Jaka to melodia", teraz będzie reprezentował nasz kraj na Eurowizji. Czy potem zobaczymy go także w fotelu jurora "The Voice of Poland"? Z niecierpliwością czekamy na oficjalne informacje na ten temat!

East News

Cieszylibyście się z takiej zmiany?