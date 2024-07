Doda odniosła się do słów Edyty Górniak o udziale w show "The Voice of Poland". Diwa jasno dała do zrozumienia, że nie ma zamiaru być w jury obok Dody, która według zapowiedzi Jacka Kurskiego ma się pojawić w kolejnej edycji muzycznego show. Co na to Doda? Gwiazda ostro odpowiedziała Edycie!

Reklama

Polecamy: Jak radzić sobie z konfliktami w pracy?

Doda odpowiada Edycie Górniak w sprawie The Voice of Poland

Edyta Górniak była jedną z trenerek w programie "The Voice of Poland", ale później zrezygnowała z udziału w show. Obecnie gwiazda przebywa w USA, ale ostatnio została zapytana o to, czy przyjęłaby propozycję powrotu do show, gdyby w jury miała zasiąść Doda. Co wtedy odpowiedziała Edyta?

Za każdym razem, gdy dostaję zaproszenie, by być trenerem w „The Voice of Poland”, od razu zadaję pytanie, z kim będę współpracować. Program trwa cztery i pół miesiąca i dobrze, jeśli ten czas upływa w atmosferze szacunku i zrozumienia - przyznała Edyta Górniak. - Jeśli będzie tak, jak mówi prezes TVP, i Doda zostanie trenerem, to z bólem serca rozstanę się z programem. Nie mogę niestety pracować z kimś, kto mąci i psuje atmosferę. Jestem profesjonalistką i w pracy cenię sobie komfort i spokój.

Co na to Doda? Spytaliśmy o to artystkę! Posłuchajcie wypowiedzi Dody na temat Edyty Górniak!

Zobacz też: Z czego utrzymuje się Doda? Wcale nie z muzyki! Gwiazda zdradziła prawdę i powiedziała, co robi z pieniędzmi!

Zobacz także

Doda odpowiedziała Edycie Górniak