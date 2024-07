Doda udzieliła niedawno wywiadu w Superstacji, w którym podsumowała swoją karierę w show-biznesie. Artystka zdradziła też, jakie jest jej podstawowe źródło utrzymania! Okazuje się, że Doda wcale nie zarabia najwięcej na koncertach i sprzedaży płyt...

Jestem artystką i nie mierzę się miarą pieniądza. Ale pieniądze ciągną do mnie. Staram się mnożyć mój majątek. Myślę, że jestem dobrą bizneswoman. Mimo tego że mam wizerunek osoby szalonej, mam swoje inwestycje, które niekoniecznie mają związek z show-biznesem. Już przed 20 miałam słabość do nieruchomości. Mam różne nieruchomości, ale moja mama mówi - pieniądze lubią cisze i to jest fakt.