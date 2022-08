W najnowszym sezonie "The Voice of Poland" nie zobaczymy już Sylwii Grzeszczak. W roli jurorki pojawi się za to nowa znana wokalistka. Jej nazwisko może jednak zaskoczyć widzów programu...

W "The Voice of Poland" szykują się prawdziwe zmiany. W 13. edycji programu na miejscu Sylwii Grzeszczak zobaczymy autorkę hitów Roksany Węgiel czy Viki Gabor. Od jesieni w fotelu jurora będzie zasiadać Lanberry, która należy obecnie do czołówki polskich wokalistek.

"The Voice of Poland": Lanberry nowym jurorem. Zastąpi Sylwię Grzeszczak

Producenci "The Voice of Poland" zaskoczyli swoich widzów wyborem nowego jurora. Na miejscu Sylwii Grzeszczak zasiądzie Lanberry. Gwiazda do tej pory nie była wymieniana w gronie osób, które zasiądą w jury. Na łamach "Super Expressu" czytamy jednak, że to właśnie Lanberry dołączy do Justyny Steczkowskiej, Marka Piekarczyka oraz Tomsona i Barona.

Flagowy talent show stacji TVP od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. "The Voice of Poland" doczekał się kilkunastu sezonów oraz dwóch innych wersji. "The Voice Kids" i "The Voice Senior" pozwalają spełnić muzyczne marzenia także dzieciom i seniorom. Lanberry doskonale wie co to znaczy trema na scenie programu, ponieważ sama wystąpiła w 3. edycji "The Voice of Poland". Niestety, gwiazda odpadła na etapie przesłuchań w ciemno. Teraz będzie miała okazję zastąpić Sylwię Grzeszczak, która zrezygnowała z roli jurorki "The Voice of Poland", by móc ponownie zaangażować się w tworzenie własnej muzyki.

Lanberry jest obecnie odnoszącą sukcesy wokalistką, której utwory "Plan awaryjny", "Piątek" czy "Ostatni most" cieszą się ogromną popularnością wśród słuchaczy. Oprócz tworzenia swojej własnej muzyki, gwiazda jest odpowiedzialna za utwory tj. "Superhero" Viki Gabor czy "Anyone I want to be" Roksany Węgiel. Utwory te zajęły pierwsze miejsce na konkursie "Eurowizja Junior".

Przed ogłoszeniem nowej gwiazdy programu spekulowano, że na miejscu jurora zasiądzie między innymi Tatiana Okupnik czy Piotr Kupicha. Jak widać producenci "The Voice of Poland" postanowili zaskoczyć widzów swoim wyborem. Kolejna, 13. edycja programu pojawi się na antenie TVP 2 już we wrześniu. Nie możecie się doczekać?

