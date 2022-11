"The Voice of Poland 13": muzyczne gwiazdy zachwyciły w ćwierćfinale show. Bartek Deryło, Seibert i inni

Kiedy kilka miesięcy temu "Party" jako pierwsze informowało, że Basia Kurdej-Szatan żegna się z "The Voice of Poland", wszyscy zastanawiali się, kto zastąpi aktorkę w roli prowadzącej odcinków na żywo. Na giełdzie nazwisk pojawiła się od razu Marcelina Zawadzka. Dziś oficjalnie ogłoszono, że to ona dołączy do Tomasza Kammela, Macieja Musiała i Adama Zdrójkowskiego i od soboty poprowadzi "The Voice of Poland". To jednak nie koniec niespodzianek! Marcelina Zawadzka wraca do "The Voice of Poland" Co Marcelina mówi o swoim powrocie do show? Wracam do „The Voice of Poland” z nieskrywaną radością i wielkimi emocjami. Do programu mam wielki sentyment a wszystkim uczestnikom kibicuję od kilku tygodni. Dostali szansę wypłynięcia na szerokie wody i życzę, żeby jak najwięcej osób dostrzegło ich muzyczny talent, który będzie miał szansę się rozwinąć. Pierwszy odcinek na żywo to zawsze wielkie emocje, które udzielają się nie tylko uczestnikom, ale też każdemu, kto tworzy ten show. Trzymajcie kciuki za naszych zdolnych wokalistów i bądźcie z nami w najbliższą sobotę o godzinie 20:05 w TVP2 - mówi Marcelina Zawadzka, którą mogliśmy oglądać w ósmej edycji „The Voice of Poland” Co jeszcze w najbliższym odcinku "The Voice of Poland"? Pojawią się oczywiście muzyczne gwiazdy - Anna Karwan, uczestniczka siódmej edycji „The Voice of Poland” oraz szwedzki wokalista Frans! Uczestnicy nokautu w "The Voice of Poland 10" A jacy uczestnicy będą walczyć o zwycięstwo w show? W odcinkach na żywo usłyszymy 16 finalistów, po czterech z drużyny każdego z trenerów. Pod wodzą Michała Szpaka o zwycięstwo walczyć będą Magdalena Ollar, Piotr...