"The Voice of Poland 12": Justyna Steczkowska i Sylwia Grzeszczak odsłoniły nogi na konferencji! 

Rusza 12. edycja "The Voice of Poland". W show po raz pierwszy zobaczymy Sylwię Grzeszczak, wraca Justyna Steczkowska. Kto jeszcze w jury? Zobaczcie zdjęcia

We wrześniu na antenie TVP 2 zobaczymy 12. odsłonę "The Voice of Poland". W piątkowy wieczór odbyło się spotkanie prasowe z trenerami najnowszej odsłony show. W roli jurorów tym razem zobaczymy Tomsona i Barona, Sylwię Grzeszczak, Justynę Steczkowską oraz Marka Piekarczyka. Zobaczcie, jak gwiazdy prezentowały się na konferencji!

Gwiazdy promują 12. edycję "The Voice of Poland"

Muzyczne show TVP 2 cieszy się wciąż ogromną popularnością, a widzowie nie mogą doczekać się już nadchodzącej odsłony show, tymczasem, że w programie doszło do wielu personalnych zmian. Kto zasiądzie w jury "The Voice of Poland"? Prawdziwymi weteranami są oczywiście Tomson i Baron! Dla muzyków zespołu Afromental to już 10. edycja z ich udziałem:

Kiedy wspominam naszą pierwszą edycję, w której zostaliśmy trenerami, byliśmy z Tomsonem dwójką bardzo niepewnych siebie chłopaków mierzących się z materią, o której nie mieli zbyt dużego pojęcia. Dzisiaj widzę dwóch trenerów, którzy przez dziewięć dotychczasowych edycji nauczyli się jak traktować siebie, innych trenerów a przede wszystkim uczestników. To właśnie oni są sercem, siłą i energią tego programu. Przychodzą i dają nam wszystkim paletę emocji. Dlatego każda edycja jest inna i każdą nową jesteśmy podekscytowani - mówi Baron.

Pawel Wodzynski/East News

Justyna Steczkowska wróciła do "The Voice of Poland 12"

Dla fanów największej polskiej diwy to doskonała wiadomość. Po kilku edycjach przerwy Justyna Steczkowska wraca do show! Gwiazda, która w tym roku rusza w trasę koncertową z okazji swojego 25-lecia na scenie, o swoim udziale mówi:

Kiedy po raz pierwszy zasiadłam na obrotowym fotelu program był zupełnie czymś nowym w polskiej telewizji do czego widzowie i utalentowani młodzi wokaliści dopiero się przyzwyczajali. Dziś ten program cieszy się wielkim zainteresowaniem, ma ogromną rzeszę fanów i cały czas wzbudza emocje. Według mnie śmiało można powiedzieć, że „The Voice of Poland” to program kultowy - wyznaje Justyna Steczkowska

Pawel Wodzynski/East News

Sylwia Grzeszczak nową jurorką w "The Voice of Poland"

W roli trenerki w dwunastej edycji "The Voice of Poland" debiutuje zaś Sylwia Grzeszczak! Udział w programie był ponoć wielkim marzeniem wokalistki, teraz się ono spełniło:

Jestem niezwykle podekscytowana nowymi dźwiękami, wokalami, barwami. Chciałabym, żeby to co wydarzy się na scenie "The Voice of Poland" inspirowało także mnie. Czekam na osoby, które będą barwne, będą miały charakterystyczne wokale. Osoby, które będą chciały się rozwijać, czy miały ciekawą osobowość. Zależy mi aby pomóc uczestnikom w rozwijaniu ich talentu czy wskazaniu drogi, w którą stronę podążać - tłumaczy księżniczka polskiej sceny muzycznej!

Pawel Wodzynski/East News

Wisienką na torcie jest oczywiście powrót Marka Piekarczyka - dotychczasowego trenera aż w pięciu odsłonach "The Voice":

Kiedyś „The Voice of Poland” było szansą, żebym mógł wyjść z cienia i dać się poznać zupełnie nowemu pokoleniu. Jednak szybko stał się dla mnie programem, w którym miałem szansę podziwiać determinację i wielką odwagę młodych ludzi walczących o swoje marzenia. Pierwsza edycja, w której wziąłem udział, była tajemnicą. Wszystko było nowe. Dziś wiele rzeczy się zmieniło ale wciąż fascynują mnie jego uczestnicy- to nowe głosy, nowe talenty i ciekawe osobowości, które będziemy mogli odkrywać - tłumaczy Marek Piekarczyk.

Pawel Wodzynski/East News

Jak widać, nowa jurorka Sylwia Grzeszczak bardzo polubiła się z Justyną Steczkowską, ale została też ciepło przyjęta przez resztę trenerów "The Voice of Poland 12". Program ruszy już 11 września w TVP 2. Czekacie?