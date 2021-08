„The Voice of Poland”: znamy pełny skład jurorów 12. edycji! Duże zaskoczenie

12. edycja "The Voice of Poland" budzi ogromne emocje na długo przed rozpoczęciem emisji. Już od dawna było wiadomo, że w jesiennej edycji widzowie zobaczą nowy skład jurorski po tym, jak z programem pożegnali się : Michał Szpak i Edyta Górniak. Teraz już wiadomo, kto oprócz Tomsona i Barona zasiądzie na jurorskich fotelach. Jedno z nazwisk to duże zaskoczenie!

Pełny skład jurorów 12. edycji "The Voice of Poland"

"The Voice of Poland" zadebiutował na antenie TVP2 w 2011 roku, a już jesienią zobaczymy 12 edycję hitowego programu, który dla wielu wokalistów stał się przepustką do kariery. W "Pytaniu na śniadanie" prowadzący ujawnili skład trenerski nowej edycji. W programie nie zabraknie Barona i Tomsona oraz Marka Piekarczyka, którzy są już weteranami w "The Voice of Poland". W nowej edycji widzowie ponownie zobaczą też Justynę Steczkowską, a ostatnią gwiazdą, która będzie wyławiała muzyczne talenty została Sylwia Grzeszczak.

Udział w programach talent show dał mi wiele siły, doświadczenia i pewności siebie, że nawet jeśli nie staje się na podium, nie można się poddawać w dążeniu do spełnienia marzeń - mówi wokalistka.

Zobacz także: "The Voice of Poland": Michał Szpak reaguje na odejście Edyty Górniak! Wymowne?

Oto nowi trenerzy 12. edycji "The Voice of Poland", która już we wrześniu na antenie TVP2: Justyna Steczkowska, Sylwia Grzeszczak, Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron z zespołu Afromental. Widzowie znów będą mogli śledzić Przesłuchania w Ciemno, Bitwy, Nokauty oraz odcinki Live, które zakończy Wielki Finał.

W fotelu jurorskim po raz kolejny pojawi się Justyna Steczkowska. Gwiazda w hicie TVP2 wystąpi już czwarty raz i tak podsumowuje swój powrót:

Kiedy po raz pierwszy zasiadłam na obrotowym fotelu program był zupełnie czymś nowym w polskiej telewizji do czego widzowie i utalentowani młodzi wokaliści dopiero się przyzwyczajali. Dziś ten program cieszy się wielkim zainteresowaniem, ma ogromną rzeszę fanów i cały czas wzbudza emocje. Według mnie śmiało można powiedzieć, że „The Voice of Poland” to program kultowy - wspomina Justyna Steczkowska, którą widzowie mogli oglądać w drugiej, czwartej i piątej edycji muzycznego show.

fot. Jan Bogacz / TVP

W 12. edycji "The Voice of Poland" po raz pierwszy pojawi się Sylwia Grzeszczak, która jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich artystek. Gwiazda nie ukrywa, że będzie to dla niej duże wyzwanie:

Jestem niezwykle podekscytowana nowymi dźwiękami, wokalami, barwami. Chciałabym, żeby to co wydarzy się na scenie "The Voice of Poland" inspirowało także mnie. Czekam na osoby, które będą barwne, będą miały charakterystyczne wokale. Osoby, które będą chciały się rozwijać, czy miały ciekawą osobowość. Zależy mi aby pomóc uczestnikom w rozwijaniu ich talentu czy wskazaniu drogi, w którą stronę podążać - mówi Sylwia Grzeszczak, która swoje pierwsze muzyczne kroki stawiała m.in. w programach "Od Przedszkola do Opola" i "Szansa na Sukces".