Cleo w "The Voice Kids 6" zazwyczaj jest dobrą duszyczką. Tym razem jednak nie miała oporów określić pewnej rzeczy słowami:

Reklama

To było bardzo złe.

Co miała na myśli? Wśród jurorów rozgorzała dyskusja.

"The Voice Kids 6": Cleo zaskoczyła wyznaniem. Była ostra w ocenie

Za nami emocjonujący etap castingów do "The Voice Kids". Wszystkie dzieciaki były świetne. Teraz czas by 18-sto osobowe grupy poszczególnych jurorów zmierzyły się w Bitwach. Na czym polegają? To drugi etap, podczas którego uczestnicy dobierani są w tria, a występując na scenie walczą o przejście dalej. Z każdej trójki szansę otrzymuje tylko jeden uczestnik, który przechodzi do etapu Sing Off, z którego każdy juror wybiera troje dzieci, które dostają się do wielkiego finału.

Jeszcze niedawno Cleo nie umiała powstrzymać łez w "The Voice Kids" po występach uczestników. Teraz przyszedł czas na zupełnie inne emocje. Tuż przed etapem Bitew w "The Voice Kids" Cleo postanowiła powspominać nieco czasy szkolne. Opowiadając jedną z historii nie potrafiła opanować uczucia obrzydzenia, szczególnie mówiąc o tym, co działo się na lekcji biologii:

To było straszne (...) To było bardzo złe.

Co miała na myśli? Koniecznie zobaczcie przedpremierowy fragment sobotniego odcinka "The Voice Kids".

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: "The Voice Kids 6": Aurelia Radecka przeżyła horror po programie: "Jeden chłopak złamał mi rękę"