Udział Izabeli Małysz w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" to dla wielu fanów programu miła niespodzianka. Ciemnooka piękność w miniony poniedziałek zadebiutowała na tanecznym parkiecie Polsatu i wraz z partnerującym jej Stefano Terrazzino oczarowała widzów. W rozmowie z naszą reporterką Iza zdradziła, jak wyglądają jej treningi ze światowej sławy tancerzem i jak podczas ćwiczeń wspiera ją jej mąż - Adam. Okazuje się, że sportowiec podchodzi do sprawy bardzo zadaniowo i... poprawia swoją ukochaną. Sprawdźcie, co zdradziła nam Iza oraz jej taneczny partner, Stefano.

"Taniec z Gwiazdami": jak Adam Małysz wspiera swoją żonę Izę podczas treningów?

Za nami premierowy odcinek 12. sezonu tanecznego show Polsatu. Uczestnicy 12. edycji "Tańca z Gwiazdami" po raz pierwszy zatańczyli na słynnym parkiecie i ku zaskoczeniu widzów zostali poddani bardzo surowej ocenie. Niestety najmniejszą liczbę głosów od widzów zdobyli Denis Urubko i Janja Lesar i to właśnie oni musieli pożegnać się z programem.

Ogromnym zaskoczeniem była dla wszystkich Izabela Małysz i jej taneczny popis ze Stefano Terazzino. Jak wyglądają ich treningi i czy mąż celebrytki, Adam Małysz, wspiera ją podczas przygotowań do występów na żywo? Jakiś czas temu Iza Małysz wyznała, że mąż chętnie towarzyszy jej podczas treningów. Teraz w rozmowie z reporterką Party.pl żona skoczka zdradziła, jak naprawdę jej ukochany zachowuje się podczas jej ćwiczeń. Koniecznie zobaczcie nasze wideo.