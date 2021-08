"Taniec z Gwiazdami": Adam Małysz wspiera Izę Małysz przed występem! Zatańczy w kolejnej edycji?!

Pierwszy odcinek 12. edycji "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy już dziś - 30 sierpnia o godzinie 20.05 na antenie telewizji Polsat! Nowi uczestnicy z pewnością zapewnią widzom ogromne emocje, a wśród walczących o Kryształową Kulę znalazła się żona słynnego skoczka - Iza Małysz. Czyżby jednak nie była gotowa na swój debiutancki występ? Stres z pewnością jest ogromny, jednak na szczęście w przygodzie z hitowym show wspiera ją Adam Małysz, który - jak ocenia Iza Małysz - z niektórymi rzeczami radzi sobie o wiele lepiej niż ona! Uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" pokazała wideo, na którym możemy zobaczyć taneczne popisy skoczka. Weźmie udział w kolejnej edycji uwielbianego programu?!

Uczestnicy 12. edycji "Tańca z Gwiazdami" mają za sobą naprawdę intensywne tygodnie, pełne ciężkich prób na tanecznych salach i wielogodzinnych treningów. Jak się okazuje, przygotowania do programu są na tyle czasochłonne, że Iza Małysz - mówiąc o weselu córki - przyznała, że póki co, nie jest nawet w stanie pomagać jej w organizacji tego wyjątkowego dnia! Co więcej, ostatnio żona Adama Małysza zdobyła się na szczery wpis i wyznała, że w "Tańcu z Gwiazdami" jest jej naprawdę ciężko.

Iza Małysz podkreśliła wtedy również, że w tych trudnych chwilach największym oparciem dla niej jest jej mąż, jednak dopiero teraz pokazała, jak wygląda wsparcie od Adama Małysza! Musimy przyznać, że takiego poświęcenia się nie spodziewaliśmy, bo jak się okazuje, słynny skoczek ćwiczy układy taneczne wraz z żoną, która postanowiła wszystko nagrać!

Iza Małysz opublikowała na swoim profilu na Instagramie nowy filmik, na którym widzimy, jak Adam Małysz wykonuje pozy z tańców standardowych i jak przyznała żona skoczka - wychodzi mu to dużo lepiej niż jej!

Musimy przyznać, że taneczne ruchy wychodzą Adamowi Małyszowi fenomenalnie! Czyżby faktycznie nasz skoczek miał pojawić się w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami"? Sportowiec oczarował nawet Stefano Terrazzino!

Podobnego zdania byli również fani Adama Małysza i jego żony:

- No co, jak mistrz to mistrz..... we wszystkim.

- No nie. Od skoków do tańca tylko jeden krok😮.

- Najlepszy 🙌 cudowny pan Małysz nie do pokonania 👏👏🥂

- Mąż TO mistrz nie ma się co dziwić 😊😊😊

- W następnej edycji pan Adam 😁 - komentowali zachwyceni internauci.