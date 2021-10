"Taniec z Gwiazdami": Blanka Lipińska wystąpi w show Polsatu? Jest odpowiedź! 

Blanka Lipińska i Baron są parą od kilku miesięcy, a ich związek jest bardzo medialny. Autorka książki "365 dni" na bieżąco relacjonuje, co słychać w ich życiu prywatnym i jeszcze niedawno cieszyła się na wspólny wyjazd do Egiptu. Teraz pokazała zdjęcia z egzotycznej wyprawy, z tym, że poleciała do Egiptu sama ! Na Instastories jeden z Internautów zapytał o to wprost celebrytkę i uzyskał zaskakującą, ale i wymijającą odpowiedź. Czy to oznacza, że w związku pary pojawił się pierwszy kryzys? Planujesz wyjechać na urlop ze swoją rodziną? Wykorzystaj najnowszy kupon Booking i zarezerwuj wymarzone wakacje! Blanka wyjechała do Egiptu bez Barona! Co się stało? Blanka Lipińska umieściła obszerną relację ze swojego pobytu w Egipcie. Na początek pokazała, jak wygląda jej apartament z ogromnym tarasem na dachu i imponującym widokiem na morze. Autorka bestsellerowej powieści "365 dni" przyznała też, że miejsce, do którego się wybrała jest bezpieczne, ale zdaje sobie sprawę, że jest w kraju muzułmańskim. Szybko pojawiło się też pytanie o nieobecność Barona. Blanka Lipińska odpowiedziała: Jak Was to tak interesuje to zapytajcie jego. Gdybym to ja nie poleciała to moglibyście o to pytać mnie. Internauci, idąc za radą Blanki Lipińskiej zapytali wprost Aleksandra Barona, dlaczego nie wyjechał ze swoją partnerką na urlop: Dlaczego nie jesteś z Blanką w Egipcie - jedna z Internautek zapytała wprost Barona na jego profilu na Instagramie. Muzyk początkowo nie odpowiedział na to pytanie, ale za to jego fani stanęli za nim murem, pisząc, że to osobiste sprawy i to nietaktowne, aby o nie publicznie pytać. Niektóre Internautki nie dają za wygraną i już spekulują, że para być może przechodzi kryzys, bo Blanka też nie odpowiedziała na to pytanie, ale...