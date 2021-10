"Taniec z Gwiazdami": Roksana Węgiel w kolejnej edycji?! Paulina Sykut zdradziła za dużo?! 

Roksana Węgiel niedawno wzięła udział w nagraniu odcinka programu "Jaka to melodia" , w którym zaprezentowała się w aż pięciu stylizacjach! Nie zabrakło tiulu, długich sukni, a także stroju przypominającego uniform mechanika! Musicie zobaczyć, jak prezentowała się 15-letnia wokalistka! Zobacz także: To on całkowicie skradł serce Roxie Węgiel! Komu poświęca teraz swój czas? Roksana Węgiel na planie "Jaka to melodia" w aż 5 stylizacjach Roksana Węgiel to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Pomimo młodego wieku, gwiazda zaskarbiła sobie serca tysięcy fanów nie tylko w naszym kraju, ale także w całej Europie. Przypomnijmy, że jej kariera nabrała tempa po zwycięstwie w programie "The Voice of Poland" , a potem dzięki wygranej w Eurowizji Junior 2018! Od tamtej pory chyba nie ma osoby, która nie znałaby twórczości Roxie! Roksana Węgiel jest znana nie tylko ze swoich fantastycznych przebojów, ale także ze swojego stylu. Chociaż artystka ma dopiero 15-lat, to jest on już bardzo charakterystyczny. Przypomnijmy, że niektóre gwiazdy jakiś czas temu nawet zwracały uwagę na jej kreacje i twierdziły, że Roxie ubiera się zbyt odważnie jak na swój wiek. Ostatnio piosenkarka gościła w programie "Jaka to melodia", gdzie wystąpiła w kilku kreacjach. Trzeba przyznać, że wszystkie robią wrażenie, a w szczególności srebrno-czarna, tiulowa suknia, od której aż ciężko oderwać wzrok! Zobaczcie sami, jak prezentowała się młoda gwiazda! Wygląda na to, że Roksana jest fanką tiulu, bo pojawiła się w jeszcze jednej stylizacji wykonanej właśnie z tego materiału. Tym razem jednak była to biało-czerwona suknia z przedłużanym tyłem. Do tego gwiazda dobrała ciężkie, czarne workery....