Andrzej Piaseczny w "Tańcu z gwiazdami"! Czy jesienią pojawi się na parkiecie?

9. edycja programu "The Voice of Poland" zapowiada się naprawdę ciekawie. Produkcja postanowiła bowiem odświeżyć nieco skład sędziowski. Wiadomo już, że w fotelu jurora po długiej przerwie zasiądzie Patrycja Markowska. Do tej pory tajemnicą było jednak to, kto zastąpi Andrzeja "Piaska" Piasecznego. Muzyk zdecydował bowiem zrobić sobie krótki urlop od show TVP2. Nie mówię jednak, że na zawsze. Kto wie - być może zabraknie widzom na jurorskim fotelu mnie i mojego specyficznego poczucia humoru. Wtedy zobaczymy, co przyniesie życie - zdradził Andrzej Piaseczny w rozmowie z magazynem "Prestiż. Magazyn Szczeciński" . Zobacz: "Zrezygnowałem" - przyznaje juror "The Voice of Poland"! Dlaczego nie zobaczymy go w kolejnej edycji? TYLKO U NAS: Kto zastąpi Piaska? Jak udało się nam dowiedzieć, Andrzej Piaseczny będzie miał godnego następcę. W fotelu jurora najprawdopodobniej zastąpi go szalenie popularny artysta, Grzegorz Hyży! Przypomnijmy, że muzyk również rozpoczynał swoją karierę od udziału w konkurencyjnym talent show. Choć nie udało mu się zwyciężyć, zrobił zawrotną karierę, której może mu pozazdrościć wielu polskich artystów. Zobacz także: Agnieszka Hyży przytyła! Pokazała... BOCZKI "Tak, tak boczki po zimie są!" Czy Grzegorz Hyży, dzięki swojemu doświadczeniu w programie typu talent show, będzie jeszcze lepszym jurorem? Tego przekonamy się już jesienią, kiedy wystartuje 9. edycja "The Voice of Poland"! Będziecie oglądać? Zobacz: Agnieszka i Grzegorz Hyży planują dziecko? Zaskakujące słowa gwiazdy Polsatu! Zobacz także: Agnieszka Hyży namawia męża na udział w show „Taniec z Gwiazdami”! „Grzesiek by ten program wygrał” Andrzej Piaseczny zrezygnował z udziału w "The Voice of Poland" Grzegorz Hyży będzie godnym zastępcą?