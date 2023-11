Przed nami 2. odcinek 8. edycji "Tańca z gwiazdami"! Ta edycja jest wyjątkowa a to za sprawą udziału w show kontrowersyjnego rapera Popka, modelki Renaty Kaczoruk czy pary, która ponoć rozstała się tuż przed 1. odcinkiem show czyli Jarosława Kreta i Beaty Tadli. Co wydarzy się w 2.odcinku? Kto okaże się najlepszy, a kto dziś odpadnie? Zapraszamy do naszej relacji!

Drugi odcinek 8. edycji programu „Taniec z Gwiazdami” - RELACJA NA ŻYWO

22:10 - Czas na wyniki. Tym razem z show pożegnają się dwie pary! Kto? Jako pierwsi odpadli - Antek Smykiewicz i Agnieszka Kaczorowska. Kto również pożegnał się z show? Jarosław Kret i Lenka Klimentowa!

21:55 - A na koniec Dariusz Wieteska i Katarzyna Vu Manh. Para zatańczyła pasodoble do "It's My Life".

Jesteś najlepiej tańczącym facetem dzisiaj - powiedziała Iwona. Technicznie słabo, ale Twoje zaangażowanie na bardzo wysokim poziomie - powiedział Michał.

Iwona Pavlović - 7

Andrzej Grabowski - 9

Ola Jordan - 8

Michał Malitowski - 6

East News

21:50 - Teraz projektantka z "Nasz nowy dom" Martyna Kupczyk i tancerz Żora Korolyov. Zatańczą cza-czę.

Chciałabym, żebyś bardziej pracowała nad stopami, ale były fajne momenty - powiedziała Ola. Z rytmu wypadałaś bardzo często, ale generalnie przyjemnie się to oglądało - powiedział Michał.

Iwona Pavlović - 4

Andrzej Grabowski - 7

Ola Jordan - 7

Michał Malitowski - 5

East News

21:40 - Teraz Antek Smykiewicz i Agnieszka Kaczorowska. W poprzednim odcinku poszło im fatalnie i byli wśród zagrożonych par. Jak będzie teraz?

- Bardzo mi się podobało. Byłeś śmieszny, wyglądałeś totalnie idiotycznie, tak miało być, to był taniec wstydu, podobało mi się - powiedział Grabowski, ale reszta jurorów skrytykowała jego występ.

Iwona Pavlović - 3

Andrzej Grabowski - 7

Ola Jordan - 5

Michał Malitowski - 3

East News

21:35 - A teraz... Beata Tadla. Na ten występ czekali dziś chyba wszyscy. Dziennikarka zatańczy jeden z najtrudniejszych tańców - fokstrot. Co o jej tańcu powiedzieli jurorzy?

Bardzo pięknie, po takim tańcu to ja bym Ci chętnie podał śniadanie do łóżka - powiedział Grabowski. Słabo. Wyglądało to tak jakbyś uciekała przed Jankiem, ale muszę przyznać, że świetnie się Ciebie ogląda, bo jesteś bardzo uroczą osobą - powiedział Malitowski.

Iwona Pavlović - 4

Andrzej Grabowski - 8

Ola Jordan - 6

Michał Malitowski - 5

East News

21:28 - Wracamy po przerwie. Czas na Popka! W poprzednim odcinku poszło mu najlepiej - zebrał pozytywne oceny od jurorów oraz najwięcej głosów od widzów. Jak będzie tym razem? Popek i Janja Lesar zatańczyli cza-czę.

Opanowałeś trudną choreografię, ale zabrakło mi pracy nóg, musisz dużo trenować. Z tańcem jest jak z byciem dobrym kochankiem, trzeba dużo trenować, nawet samemu - powiedział Malitowski, a wszyscy byli raczej zażenowali jego słowami ;)

Iwona Pavlović - 5

Andrzej Grabowski - 8

Ola Jordan - 4

Michał Malitowski - 5

East News

21:04 - Czas na Renatę Kaczoruk. Ukochana Kuby Wojewódzkiego zatańczy tango! Podczas prób do tańca prawie pokłóciła się ze swoim partnerem Michałem, a przed samym tańcem nawet zaśpiewała. Jak jej poszło na parkiecie? Iwona Pavlović zanim oceniła jej taniec, pochwaliła jej śpiew!

Genialnie tańczyłaś - powiedziała Iwona. Tańcz i śpiewaj, było pięknie - dodał Grabowski.

Iwona Pavlović - 6

Andrzej Grabowski - 9

Ola Jordan - 8

Michał Malitowski - 7

East News

Tak śpiewa Renata Kaczoruk:

20:59 - A teraz Jarosław Kret. W poprzednim odcinku poszło mu fatalnie, otrzymał tylko 12 punktów, Michał dał mu jedynie 1 punkt! Jak będzie tym razem? Pogodynek tańczy salsę do słynnego hitu "Despacito". Niestety po raz kolejny nie idzie mu zbyt dobrze, Lenka Klimentowa robi, co w jej mocy, ale to nie ona jest niestety oceniana.

Dobrze, że masz Lenkę. Mogę patrzeć na nią, na Ciebie nie muszę - mówi Ola Jordan. Dla mnie było nawet nieco lepiej - dodał Michał.

Iwona Pavlović - 2

Andrzej Grabowski - 6

Ola Jordan - 4

Michał Malitowski - 2

East News

20:50 - Czas na gwiazdę "Rodzinka.pl" i dziewczynę Adama Zdrójkowskiego - Wiktorię Gąsiewską! Tym razem aktorka i Oskar Dziedzic zatańczą walca. Przygotowania do tego tańca nie były łatwe, bo aktorka ma lęk wysokości i bała się wykonywać niektóre figury. Jak im ostatecznie poszło? Iwona pochwaliła jej technikę, a Michał:

Zatańczyliście bardzo płynnie. Jesteś bardzo naturalna, urocza - dodał Michał.

Iwona Pavlović - 7

Andrzej Grabowski - 9

Ola Jordan - 8

Michał Malitowski - 6

East News

20:45 - Na parkiecie Krzysztof Gojdź i Walerija Żurawlowa! W materiale przed występem Krzysztof zdradził, że pochodzi z małej miejscowości i dorobił się, ale kosztowało go to bardzo dużo pracy. Co tym razem tańczyli? Pasodoble!

Najlepiej tupałeś w tym pasodoble. I to w rytmie - powiedział Grabowski. Doceniam to, że Ty się starasz, przykładasz do wszystkich figur, tupanie było najlepsze - dodała Pavlović.

Iwona Pavlović - 5

Andrzej Grabowski - 7

Ola Jordan - 6

Michał Malitowski - 3

East News

20:37 - Wracamy po przerwie! Na parkiecie zaprezentowali się Angelika Mucha ( czyli Littlemooonster96) i Rafał Maserak, którzy zatańczyli do piosenki idola blogerki - Justina Biebera. Okazuje się, że Angelika jeździ po świecie za swoim idolem na jego koncerty, a nawet ma pościel z Bieberem! Para zatańczyła jazz do piosenki "Love Yourself". Jak ich taniec ocenili jurorzy?

Tańczysz jak mucha w smole. Zapatrzyłaś się za bardzo na Jarka Kreta, bo przechodziłaś ten taniec - powiedziała Iwona.

Iwona Pavlović - 4

Andrzej Grabowski - 8

Ola Jordan - 7

Michał Malitowski - 5

East News

20:15 - Czas na pierwszą parę! Katarzyna Dziurska i Tomasz Barański tym razem zatańczą cza-czę. Trenerka przed kamerami wyznała, że siłownia pomogła jej wyjść z depresji. Znakomita kondycja również pomaga jej w treningach tanecznych. Jak poszło jej tym razem? Jurorzy byli zachwyceni i po raz kolejny ją pochwalili!

Iwona Pavlović - 7

Andrzej Grabowski - 9

Ola Jordan - 8

Michał Malitowski - 7

East News

20:10 - Zaczynamy! Paulina Sykut i Krzysztof Ibisz ogłosili, że pierwszy odcinek show przyciągnął przed telewizory ponad 3 mln osób!

W pierwszym odcinku najlepsi okazali się Popek i Janja Lesar, którzy zdobyli największe poparcie widzów. Z kolei Jarosław Kret i Lenka Klimentowa otrzymali zaledwie 12 punktów od jurorów, co było jednym z najgorszych wyników w historii show. Zagrożeni w poprzednim odcinku byli też - Antek Smykiewicz i Agnieszka Kaczorowska, ale ostatecznie żadna para nie odpadła z show. Za to dziś pożegnamy aż dwie pary! Kto odpadnie? Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo już od 20.00!

Uczestnicy 8. edycji "Tańca z gwiazdami":

Antek Smykiewicz i Agnieszka Kaczorowska

Katarzyna Dziurska i Tomasz Barański

Wiktoria Gąsiewska i Oskar Dziedzic

Krzysztof Gojdź i Walerija Żurawlowa

Renata Kaczoruk i Michał Jeziorowski

Jarosław Kret i Lenka Klimentowa

Martyna Kupczyk i Żora Korolyov

Angelika Mucha i Rafał Maserak

Popek i Janja Lesar

Beata Tadla i Jan Kliment

Dariusz Wieteska i Katarzyna Vu Manh

W pierwszym odcinku najlepszy okazał się... Popek

ONS.pl

Świetnie poradziła sobie również Beata Tadla

ONS

oraz Renata Kaczoruk